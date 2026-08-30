Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) koordinatörlüğünde Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından yerli imkanlarla üretilen Türkiye’nin ilk jet eğitim uçağı HÜRJET’in Hava Kuvvetleri Komutanlığına teslim edilecek ilk jeti, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nda Gök Vatan’la bir araya geldi.

Son montaj hattı çalışmalarının sonrasında yer ve taksi testleri başarıyla bitirilen HÜRJET için uçuş kararı verildi. İlk prototipin de katıldığı uçuşta HÜRJET, 18 dakika gökyüzünde kalarak ilk uçuşunu emniyetli bir biçimde sonlandırdı.

"HÜRJET’imizi Büyük Zafer’in yıl dönümünde Gök Vatan’la kavuşturduk"

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada ilk uçuşa dair şu ifadeleri kullandı:

"HÜRJET’imizi Büyük Zafer’in 104’üncü yıl dönümünde Gök Vatan’la buluşturduk. Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edilecek ilk HÜRJET, yer ve taksi testlerinin akabinde ilk uçuşunu başarıyla yaptı. İstiklalimizi zafere ulaştıran irade, bugün milli havacılığımızı kanatlandırmayı sürdürüyor."

Projede emeği bulunanlara teşekkürlerini sunan Görgün, "Bu gururda payı olan Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza, TUSAŞ ekibimize, mühendislerimize, teknisyenlerimize ve bütün paydaşlarımıza teşekkür ediyorum. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, bağımsızlığımız uğruna savaşan tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun" dedi.

İlk etapta 6 HÜRJET imal edilecek

2017 senesinde başlatılan HÜRJET programında, 25 Nisan 2023’te yapılan ilk uçuşla önemli bir eşik aşılmış oldu. İmal edilen iki prototiple devam eden test çalışmaları çerçevesinde ses üstü hızlara erişen HÜRJET, süpersonik uçuş yeteneğini de ispatladı.

Program dahilinde ilk etapta 6 HÜRJET’in üretilmesi hedeflenirken, iki prototiple test ve onaylama faaliyetleri sürdürülüyor. Teslimat konfigürasyonundaki jetlerin üretim ve montaj işlemleri de eş zamanlı biçimde devam ediyor.