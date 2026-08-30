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Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Çarpmanın etkisiyle hızlanan 6 BBD 575 plakalı otomobil de önünde seyreden sürücü Serkan K. Yönetimindeki 34 MAZ 679 plakalı Cipe arkadan çarptı. Kaza sonucu 16 BBD 575 plakalı otomobildeki yolcu Vatan A.(54) yaralandı. Yaralı kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri İnegöl girişinde meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Sürücü Erdoğan A. Yönetimindeki 16 BBD 575 plakalı otomobil, aynı yöne seyrederken aniden yavaşlayan sürücü Raşid B. Yönetimindeki 16 CBH 760 plakalı otomobile arkadan çarptı.

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