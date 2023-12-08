İnegöl Bursasporlar Derneği Yönetim Kurulu son yaşanan olayların ardından yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklama şu ifadelere yer verildi;

"Bu Güzel Şehrin En Önemli Markası Olan BURSASPOR'umuzu İşgal Eden Bir Yönetim Anlayışı İle ;

Basiretsiz Kadro İle Hayal Aleminden Çıkamayan, Talihsiz Ve Mantıksız Demeçler İle Basının Karşısına Çıkan, Bursaspor'u İtibar Suikastına Uğratan, Şehirde Hiçbir Karşılığı Olmayan, Her gün Kaosları Ve Gafları İle Bizlere Kabuslar Yaşatan Recep Günay Ve Yönetimi İşgal Ettikleri Koltukları İvedi Bir Şekilde Terk Etmelidir.



Çocukça Bir İnat Uğruna Mazisi Altın Harflerle Yazılmış Şampiyon Bursaspor'u Entübe Hasta Misali Ölüme Terk Eden Bu Anlayışa Dur Demek İçin "ARTIK YETER" Diyoruz.

Bursaspor Sizin Oyuncağınız Değildir. Bursaspor Kıvırıp Durulacak Yer, Hiç Değildir. Bursaspor Sizin Egolarınız Uğruna Yok Edilecek Bir Kulüp Değildir. Bursaspor Bu Şehrin Tüm Dinamiklerine Değer Katan Bir Markadır. Kulübümüz Tüzüğü Uyarınca Disiplin Ve Üyelikten Çıkarılma Suçu İşlemektesiniz.

Kulübe Üye Olmaya Bile Haiz Olmayan Ve İnatla Disiplin Suçu İşleyen Recep Günay Ve Ekibini Derhal İstifaya Davet Ediyoruz. Bunca Tepkiye Rağmen, Sokaklarında Yürümeye Yüzünüzün Olmadığı Bu Şehre Daha Fazla Eziyet Etmeyin.

İNEGÖL BURSASPORLULAR TARAFTARLAR DERNEĞİ YÖNETİM KURULU"

HABER MERKEZİ