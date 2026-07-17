Teklif, görüşülmek üzere Plan ve Bütçe Komisyonu’na sevk edildi. Son dönemde artan hayat pahalılığı ve borç yükü nedeniyle zor günler geçiren emekliler için hazırlanan düzenleme, özellikle banka hesaplarına uygulanan blokelere son vermeyi amaçlıyor. Mevcut yasada emekli maaşlarının haczedilemeyeceğine dair hükümler bulunmasına rağmen, uygulamada bankalar üzerinden yapılan kesintiler ve bloke işlemleri nedeniyle çok sayıda emekli mağduriyet yaşıyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 23 BİN 552 TL’YE YÜKSELMİŞTİ

En düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesi tartışmaları sona erdirmezken, borçlu emekliler hesaplarına konulan blokeler nedeniyle maaşlarına erişmekte zorlanıyor.

“SOSYAL DEVLET İLKESİNİN İHLALİ” VURGUSU

Kanun teklifinin gerekçesinde, mevcut durumun sosyal devlet ilkesine aykırı olduğu vurgulandı. Açıklamada, emeklilerin yaşam standartlarının korunması gerektiği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:

Emeklilerin, ekonomik baskı altında bankalara muvafakat vermek zorunda kaldığı ve bu durumun mülkiyet hakkının ihlali anlamına geldiği ifade edildi. Teklif ile bu muvafakatlerin geçersiz sayılması ve emekli maaşlarının yatırıldığı banka hesaplarının da koruma kapsamına alınması öngörülüyor.

EMEKLİLERİN GELİRİNİ GÜVENCE ALTINA ALMAK

Düzenleme ile emeklilerin aylıkları ve bayram ikramiyelerinin tamamen korunması, borç nedeniyle gelirlerine erişimlerinin engellenmemesi hedefleniyor. Böylece, emeklilerin yoksulluk riski karşısında daha güçlü bir şekilde korunması ve insanca yaşam koşullarının sağlanması amaçlanıyor.

CHP tarafından sunulan ve İcra ve İflas Kanunu ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda değişiklik öngören teklifin, komisyondaki görüşmelerin ardından Meclis Genel Kurulu gündemine gelmesi bekleniyor.