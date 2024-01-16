Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ek zam görüşmelerine çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 5 ekstra zam yaparak, yüzde 42,6 yükseliyor." dedi. En düşük emekli maaşı ise 10 bin TL'ye çıkarıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Şehit düşen kahraman Mehmetçiklerimize Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı diliyorum. Yaralı askerlerimize acil şifalar temenni ediyorum. Şehit ailelerinin metaneti karşısında duygulanmamak mümkün değil. Her karışı şehit kanlarıyla yoğrulmuş vatanımızın dört bir yanında milyonlarca gencimiz var. Rabbim kahraman askerlerimizi cennetiyle müşerref eylesin. Şehitlerimizin kanlarını yerde bırakmadık. 5 günde hava harekatlarımız neticesinde 114 hedef, 78 terörist etkisiz hale getirildi. 60 kritik altyapı ve mühimmat tesisi yok edilmiştir.



"STRATEJİMİZ 'TERÖRİSTAN' KURMA PLANI YAPANLARI RAHATSIZ ETMİŞTİR"



Güvenlik Toplantısında sahadaki güncel durumu değerlendirdik. Bugünkü Kabine toplantımızda terör saldırılarını da ele aldık. Türkiye'nin bir süredir kararlılıkla uyguladığı strateji 'Teröristan' kurma planı yapanları rahatsız etmiştir. Türkiye bölücü elebaşlarını kendilerini güvende hissettikleri yerde imha ettikçe ülkemizin önünü kesme eylemleri daha da artmıştır. Ülkemizin gerçekleştirdiği sınır ötesi harekatlar sayesinde bu çabaların sürdürüldüğünü çok iyi biliyoruz. Birileri anlamasa da biz sınır ötesi operasyonlarımızla aynı zamanda ülkemizi terör koridoruyla kuşatma senaryolarını da yırtıp attık.Geçici sığınmacı statüsüyle 620 binden fazla Suriyeli güvenli bölgelere geri dönmüştür. Terör örgütü kendisine biçilen bölücü rolü uygulayamamıştır. Karşımızdaki tablo açıktır. Mücadeleyi sadece kendi güvenliğimiz için değil evlatlarımızın terörsüz iklimde büyüyebilmesi için de vermeliyiz. Bu tür gündemlerin, ülkemizin planlarını bozduğu çevreler tarafından körüklendiğine inanıyorum. Türkiye operasyonlarıyla toprakları üzerinde ameliyat yaptırmayacağını açık ve net göstermiştir. Bölgemize yeni Sevr dayatmaları yapanları alt üst ettik. Sınır ötesi operasyonların nasıl daraltılacağı bizim gündemimizde yok nasıl genişleteceğidir. Irak ve Suriye'de eli kanlı caniler var oldukça bizim de içimiz rahat etmeyecektir. Kuzey Irak dağlarının her karışını güvenli hale getirene kadar operasyonlarımız sürecektir. Önümüzdeki aylarda kimin ne dediğine bakmadan bu doğrultuda yeni adımları atacağız. Yeni harekatlarla şehitlerimizin dökülen kanlarının hesabını sormakla kalmayacak, geleceğimizi güvence altına alacağız.

"BİZİM GÜNDEMİMİZDE SADECE TÜRKİYE VAR"



Kararlıyız, çok azimliyiz. Terör örgütünü uzantılarıyla yok etmenin boynumuzun borcu olduğuna inanıyoruz. Terörle mücadeleyi siyaset üstü olarak görerek destek veren Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımız başta olmak üzere tüm siyasi partilere şükranlarımı sunuyorum. Bozgunculuk yapanları ise mahşeri vicdana emanet ediyorum. 2023 senesi Cumhuriyetimizin 100.yılı olması nedeniyle tarihimizde daha önemli yere sahip. Özellikle İstanbul Boğazı'nda yapılan 100 savaş gemimizin geçit töreni hafızalara kazınmıştır. Düzenlenen etkinlik Türkiye karşıtları kadar piyasa Atatürkçülerini de endişelendirmiştir. Bir süredir gündemde tutulmaya çalışılan konular hazımsızlığın geçmediğini göstergesidir. Anayasamızın ilk maddesindeki ifade bu iradenin sembolüdür. Ülkemizdeki kimsenin cumhuriyetle ilgili tereddütü yoktur. Kimsenin devletin bütünlüğü ülkenin esenliğiyle sıkıntısı yoktur. Kim bu konularla alan açamaya çalışıyorsa yanlış içerisindedir. Tartışmaları kimin alevlendirdiğini, kimin çıkar sağladığını milletimize hangi acıların yaşatıldığını hepimiz biliyoruz. Birileri aynı sahneleri canlandırmaya çalışmaktadır. Marjinal karakterlerin bir anda sağda solda arz-ı endam etmesi tesadüf değildir. FETÖ'den PKK'ya kadar bu örgütlerin acı sonları bile almasını bilen için ibret vesikasıdır. Önümüze kurulan tuzakların tamamı Türkiye'yi asıl gündeminden kopartıp kendi içine kapanmasına yöneliktir. Ülkemize hiçbir faydası olmayan suni gündemlerle enerjimizin çalınmasına izin vermeyeceğiz. Bizim gündemimizde sadece Türkiye var, eser ve icraat var. Mazluma el uzatma düşenin elinden tutma var. Biz işimize bakıyoruz, Türkiye Yüzyılı inşası için koşturuyoruz.

SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE YÜZDE 5 EK ZAM

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı ek zam görüşmelerine çevrilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "SSK ve Bağ- Kur emeklilerine yüzde 5 ekstra zam yaparak, yüzde 42,6 yükseliyor." dedi. En düşük emekli maaşı ise 10 bin TL'ye çıkarıldı.