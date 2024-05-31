Kamu kurum ve kuruluşlarına ait sosyal tesislerde emeklilere yıl sonuna kadar yüzde 15 indirim uygulanmasının ardından, milyonlarca emekliyi ilgilendiren bir başka önemli karar daha Resmi Gazete'de yayımlandı. Şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan şirketler, emeklilik belgesini ibraz edenlere tarife fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim yapacak. Bu karar, bugünden itibaren geçerli olacak. Emeklilerin yakından takip ettiği yeni düzenlemeler hayata geçiyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, geçtiğimiz günlerde sağlıktan seyahate, haberleşmeden ulaştırmaya kadar geniş bir yelpazede milyonlarca emekliye yeni destekler sunulacağını açıkladı. 17 Mayıs'ta "Sosyal Güvenlik Haftası Buluşması" programında konuşan Işıkhan, emeklilerin tüm illerdeki kamuya ait misafirhane, öğretmenevi, sosyal tesis ve konukevlerinden kamu görevlileri gibi yüzde 15 indirimli yararlanacağını duyurmuştu.

Emeklilere yönelik özel indirimlerde bir adım daha atıldı.

ŞEHİRLERARASI OTOBÜS TAŞIMACILIĞINDA EMEKLİLERE NE KADAR İNDİRİM YAPILACAK?

Şehirlerarası otobüs taşımacılığı yapan firmalar, emeklilik belgesini ibraz edenlere tarife fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim yapacak. Bu hüküm, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan karayolu taşıma yönetmeliğinde yapılan değişikliklerle yönetmeliğe eklenen geçici bir madde ile 2024 yılı sonuna kadar geçerli olacak. Emeklilik belgesini sunanlara, Ulaştırma Bakanlığı'na bildirilen tarife üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.

Bu hükme uymayan ve B1 ve D1 yetki belgesine sahip karayolu taşımacılık şirketlerine, her ihlal için 5 uyarma cezası verilecek.