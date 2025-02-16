Ümraniye Belediyesi ile Ümraniye Rizeliler Derneği’nin iş birliğiyle bu yıl 10’uncusu düzenlenen Geleneksel Hamsi ve Kültür Festivali, yoğun katılımla gerçekleştirildi. Festivale; Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Safa Koçoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, İlçe Kaymakamı Yüksel Çelik, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Salim Çetinkaya, Ümraniye Rizeliler Dernek Başkanı Necmettin Birinci, bazı il protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Karadeniz kültürünü İstanbul’a taşıyan festivalde, vatandaşlara 3 ton hamsi dağıtıldı. Etkinliğe katılanlar, Karadeniz’in sevilen sanatçıları Zeki Uçkan ve Batuhan Akyıldız’ın performanslarıyla keyifli anlar yaşadı. Burada kısa bir konuşma yapan Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, "Hepinizi seviyorum. İyi ki Rizeliyiz iyi ki Türkiye’de yaşıyoruz. İyi ki Türk’üz" dedi.

"Bu festival tüm insanlarımızı bir araya getiriyor"

Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım ise bu tür festivallerin vatandaşları bir araya getirdiğini ifade ederek, "Hamsi deyince hemen akla horon geliyor. Horon deyince akla hamsi geliyor. Karadeniz bölgesinin iki önemli öğesi. Bu festivallerin şöyle bir değeri var. Sadece Karadeniz değil bütün insanlarımızı topluyor. 81 vilayetten insanımız buraya geliyor, bu vesile ile tanışıyorlar. Bu kültür festivallerinin en önemlisi bu. Bundan dolayı da her sene bu festivali icra etmeye çalışıyoruz" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, Ak Parti İl Başkanı Abdullah Özdemir, vatandaşlara balık ekmek ikram etti. Ardından Bakan Memişoğlu ve Belediye Başkanı Yıldırım vatandaşlarla birlikte horon tepti. Festivalde düzenlenen hamsi yeme yarışması da renkli görüntülere sahne oldu.