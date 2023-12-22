Milyonlarca işçinin dört gözle beklediği zam yeni yılın yaklaşması ile daha merak edilir hale gelmiş durumda.

Asgari ücrete yönelik çalışmalar ve müzakereler devam ederken memur ve emekli maaşlarındaki artış oranı da merakla takip ediliyor.

Yaklaşık 16 milyonu ilgilendiren emekli maaşlarına yapılacak zam, aralık ayında açıklanan enflasyon rakamlarının ardından açıklanacak.

Milyonlarca kişiyi ilgilendiren zamma dair akıllarda "Emekli maaşım ne kadar artacak?" ve "2024'te asgari emekli maaşım ne kadar olacak?" soruları belirdi. Kulislerde ise emekli maaşına 2024 yılında yüzde 39,59 oranında zam yapılacağı konuşuluyor.

EMEKLİ MAAŞINA YÜZDE 39,59 ORANINDA ZAM YAPILIRSA MAAŞLARDA NE KADAR ARTIŞ OLACAK?

Asgari emekli maaşının 7.500 TL olup, bu artışla birlikte 10.469 TL'ye çıkması beklenirken emekli maaşları için yüzde 39,59 oranı zam yapıldığı takdirde SSK ve Bağ-Kur'luların maaşlarında şu şekilde artış yaşanacak:

8.000 TL kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 11.167 TL olacak.

8 bin 500 lira kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 11 bin 865 lira olacak.

9 bin TL kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 12 bin 563 TL olacak.

9 bin 500 lira kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 13 bin 261 lira olacak.

10.000 TL kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 13.959 TL olacak.

10.500 TL kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 14.656 TL olacak.

11.000 TL kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 15.359 TL olacak.

11.500 TL kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 16.052 TL olacak.

12.000 TL kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 16.750 TL olacak.

12.500 TL kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 17.448 TL olacak.

12 bin 600 TL kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 17 bin 588 TL olacak.

12 bin 700 TL kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 17 bin 727 TL olacak.

12.800 TL kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 17.867 TL olacak.

12.900 TL kazanan emeklinin maaşına yapılan zamla birlikte maaşı 18.007 TL olacak.