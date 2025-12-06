Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Egemen sokak numara 23 adresinde bulunan 3 katlı koltuk iskelethanesinin 1. katında yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonucunda işyerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının söndürülmeyen sobadan kaynaklandığı öğrenildi.

7F7F50B3 B144 4025 8936 D501Fe5696DeSabah saatlerinde aynı binanın bitişiğinde bulunan mobilya imalathanesinde de sobadan dolayı yangın çıkmıştı.
Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.

F76F1C04 4F80 45E3 Bb70 12Ba7D976C97

Kaynak: Mehmet Sevinç