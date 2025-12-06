Edinilen bilgiye göre Mahmudiye Mahallesi Egemen sokak numara 23 adresinde bulunan 3 katlı koltuk iskelethanesinin 1. katında yangın çıktı. Dumanı fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede kontrol altına alıp söndürdü. Yangın sonucunda işyerinde maddi hasar meydana geldi. Yangının söndürülmeyen sobadan kaynaklandığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde aynı binanın bitişiğinde bulunan mobilya imalathanesinde de sobadan dolayı yangın çıkmıştı.

Yangınla alakalı soruşturma başlatıldı.