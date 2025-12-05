Bursa Kapalıçarşı’da güncel altın fiyatları şöyle:

Bursa’da gram altın sabah saatlerinde alış 5807,42 TL, satış 5884,66 TL oldu.

22 ayar altın için piyasada alış 5308,03 TL, satış 5552,37 TL seviyeleri görüldü.

14 ayar altın alış 3207,71 TL, satış 4312,67 TL üzerinden işlem gördü.

Çeyrek altın fiyatı alış 9512 TL, satış 9590 TL olarak kaydedildi.

Eski çeyrek altın alış 9337 TL, satış 9479 TL seviyelerinde yer aldı.

Yarım altın için alış 19025 TL, satış 19181 TL fiyatları güncellendi.

Tam altın ise alış 37932 TL, satış 38209 TL olarak listelendi.