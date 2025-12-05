Bakan Şimşek, enflasyonu düşürmenin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, gelecek yıl enflasyonu yüzde 20’nin altına çekmeyi hedeflediklerini söyledi. 2025 sonu enflasyon beklentisini açıklayan Şimşek, 2025 yılını enflasyonun büyük olasılıkla yüzde 31 civarında tamamlayacağını söyledi. Kira ve eğitim gibi hizmet enflasyonlarının hala yüksek seyrettiğini, ancak yüzde 97’den yüzde 44’e gerilediğini belirten Şimşek, enflasyonun düşmeye devam edeceğini ifade etti.

Bakan Şimşek’in 2025 yılı sonu enflasyonunu yüzde 31 olarak açıklaması, memur ve emekli zamları açısından da kritik bir gösterge niteliği taşıyor.

MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri 2025'in ikinci yarısına ilişkin 6 aylık enflasyona göre, memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşmeden gelen yüzde 11'lik zamma eklenecek olan enflasyon farkının toplamı oranında zam alıyor. Bu nedenle milyonların maaş artışında enflasyon kritik bir öneme sahip.

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 11,21

Enflasyon Temmuz ayında 2,06, Ağustos’ta 2,04, Eylül’de 3,23, Ekim’de 2,55 ve Kasım’da 0,87 olarak gerçekleşti. Böylece son beş ayda enflasyon yüzde 11,21 seviyesine ulaştı.

GÖZLER 3 OCAK'TA!

Memur ve emekli zammının netleşmesi için son 1 aylık veri kaldı. 3 Ocak tarihinde açıklanacak aralık ayı enflasyon rakamlarıyla milyonların zammı kesinleşecek.

Bakan Şimşek'in yüzde 31'lik enflasyon tahmini baz alındığında 2025'in ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon yüzde 12,28 olacak.

Bu verilere göre, SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin zammı yüzde 12,28, memur ve memur emeklilerinin zammı ise yüzde 18,7 olarak gerçekleşecek.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI KAÇ LİRA OLACAK?

SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yüzde 12,28 oranında zam yapılması durumunda en düşük emekli aylığı, 18 bin 953 liraya yükselecek.