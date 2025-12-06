Edinilen bilgiye göre İnegöl'e bağlı kırsal Deydinler Mahallesi yolu üzerinde seyir halinde olan Nebahattin A.(66) yönetimindeki 16 AFK 82 plakalı otomobil, aynı istikamette seyreden Bekir Ö. (31) yönetimindeki 45 AR 565 plakalı otomobil çarptı. Kaza sonucu sürücüler yaralanmazken, Bekir Ö.'nün kullandığı otomobilde bulunan Merve U.(23) yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisine kaldırılarak tedavi altına alındı.



Kazayla alakalı soruşturma başlatıldı.