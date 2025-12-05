Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), elektrik dağıtım altyapısında büyük ölçekli bir dönüşüm başlattı. Kurum, mekanik ya da eski nesil elektronik sayaçların tamamen akıllı sayaçlarla değiştirilmesini zorunlu kılan yeni bir düzenlemeyi duyurdu.

AKILLI SİSTEME GEÇİŞ BAŞLIYOR

Akıllı sayaçların kullanımına ilişkin usuller Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Türkiye genelinde tüm elektrik sayaçları aşamalı olarak akıllı modele dönüştürülecek. Planlamada, 1 Mart 2026 merkez alınarak 2027 yılı sonuna kadar bazı bölgelerde sayaçların yüzde 70’inin yenilenmesi, 2028 itibarıyla ise ülke çapında tam dönüşümün tamamlanması hedefleniyor.

UZAKTAN TAKİP VE KONTROL MÜMKÜN OLACAK

Yeni uygulama kapsamında, değiştirilecek sayaçlar iki farklı modelden oluşacak. Tam donanımlı Akıllı Sayaç PRO; uzaktan okuma, uzaktan açma-kapama, iki yönlü iletişim ve kalite verisi kaydı gibi gelişmiş özellikler sunacak. Daha ekonomik olan Akıllı Sayaç EKO modeli ise temel işlevleri sağlayan, sadeleştirilmiş bir versiyon olarak kullanılacak.

DEĞİŞİM KİMLER İÇİN ZORUNLU?

Karara göre yıllık elektrik tüketimi 10 MWh’nin üzerinde olan tüm abonelerin sayaçları zorunlu olarak Akıllı Sayaç PRO modeliyle yenilenecek. Ayrıca apartman ve site gibi çoklu kullanım alanlarında, panolarda 7 veya daha fazla sayaç bulunması halinde, 2027–2028 döneminde her pano için en az bir adet PRO sayaç takılması gerekecek.

Yeni yapılarda ilk defa sayaç kurulumu yapılırken, binada 4 veya daha fazla sayaç yer alıyorsa belirli sayıda PRO sayaç kullanılması zorunlu olacak. Kalan sayaçlar EKO modelinden seçilebilecek ancak tüm sayaçların, PRO modeline bağlı şekilde haberleşme özelliğini desteklemesi şart koşulacak. Mevcut sistemlerde sayaçların muayene süresi dolduğunda, bir apartmandaki sayaçların yüzde 70’inden fazlası eskiyse komple akıllı sayaç dönüşümüne gidilecek. Bu oranın altında kalınması halinde yalnızca süresi dolan sayaçlar değiştirilecek.

Düzenlemeyle, sayaçların %100'ünün uzaktan okunabilir hale gelmesi, manuel sayaç okumanın azalması, kaçak kayıpların tespiti ile kesinti takibinin otomatik yapılması hedefleniyor.

GÜNLÜK-SAATLİK TÜKETİM VERİSİ GÖRÜLEBİLECEK

EPDK kararına göre ayrıca, dağıtıcı şirketler tarafından Enerji Piyasaları İşletme AŞ'ye (EPİAŞ) sağlanan verilerin kullanıcılar tarafından görüntülenebilmesi için uygulama geliştirilecek.

Kullanıcılar, EPİAŞ üzerinden; akıllı sayacından gelen günlük–saatlik tüketim verisini görebilecek, arızaları, kesinti ve veri sorunlarını uygulama üzerinden takip edebilecek.