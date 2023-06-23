Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi olağan genel kurul toplantısı Pazar günü Ece Düğün salonunda yapılacak. Kongre öncesi Emin Özdemir adaylığını açıkladı.

Pazar günü saat 14.00’te yapılacak olan kongre öncesi yönetim kurulu adaylarıyla bir araya gelen Emin Özdemir, başkanlığa aday olduğunu açıkladı. Özdemir’e ve yönetim kurulu listesine ilk destek İÇDER’den geldi. İÇDER’den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; “İnegöl Ağaç İşleri ve Metal Sanayi Kooperatifi Yönetim Kuruluna aday olan hemşerilerimiz ve İçder Federasyonu Yöneticilerimiz Sayın Orhan Doğan ve Yunus Günay‘a Pazar günü yapılacak seçimlerde başarılar diler, desteklerimizi bildiririz. Seçim günü Metal Sanayide 25 Haziran Pazar günü Ece düğün salonunda saat 14.00’te başlayacaktır.”