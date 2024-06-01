Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, yarın Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, yarın LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrencilere sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım ile başarılar diledi. Emine Erdoğan, mesajında, "Eğitim hayatlarında başarı basamaklarını tek tek çıkan tüm öğrencilerimizi kutluyorum. Gecelerini gündüzlerine katarak verdikleri emeğin mükafatını, hayallerine ulaşarak alacaklarına gönülden inanıyorum. LGS’ye girecek bütün gençlerimize muvaffakiyetler diliyorum" ifadelerine yer verdi.