Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü'ne ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.ANKARA (İGFA) - 8 Eylül Dünya Okuma Yazma Günü dolayısıyla paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, okuryazar olmanın önemini anlatmak ve bu hakkı her bir vatandaşa ulaştırmak için "Haydi Kızlar Okula", "Ana-Kız Okuldayız", "Nerede Kalmıştık" projeleri ve "Okuma Yazma Seferberliği" ile dünden bugüne gayret ettiklerini kaydetti.

https://twitter.com/EmineErdogan/status/1832676622085885973

Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "Bilhassa yürüttüğümüz eğitim kampanyalarıyla ilimin, bilimin, teknolojinin, sanatın ve sporun gücüyle tanışan kızlarımız bugün, yegane iftihar kaynağımız. Okuma Yazma Seferberliği çağrımıza kulak veren 1 milyon 763 bin 502 vatandaşımız ise en büyük cesaret örneklerimiz. Dünyası harflerin ışığıyla aydınlanan her bir azimli kardeşimizi yürekten kutluyorum" ifadelerine yer verdi.