Bilecik Belediyesi tarafından Zafer Bayramı ve Kurtuluş Şenlikleri kapsamında hazırlanan programda sahne alan Emir Can İğrek, muhteşem bir konser verirken, sevenleri alana sığmadı.

Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran Bilecikliler, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Bilecik’in düşman işgalinden kurtuluşunun 102’inci yılını büyük bir coşkuyla kutladı. Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, konserde yaptığı konuşmada, "Emir Can İğrek bugün zafer bayramı ve kurtuluş etkinliklerimizi taçlandırdı. Eğlencemiz hep devam etsin. Gençliğimizin çığlığı hiç sönmesin. Konser için saat 5’ten itibaren bekleyen gençlerimizin olduğu bilgisini aldık. Birileri bizi eleştirse de ben gençliği böyle gördükçe, böyle alanların dolu olduğunu gördükçe, sanata verdiği kıymeti gördükçe umudum daha da çok artıyor’’ dedi.

Emir Can İğrek ise 30 Ağustos zafer bayramı ve kurtuluş günü gibi anlamlı günlerde Bilecik’te olduğu için duyduğu mutluluğu belirterek, kendisini Bileciklilerle buluşturan Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı’ya teşekkür etti.

Konuşmalar sonrasında Emir Can İğrek’e Başkan Subaşı Bilecik seramiği üzerine yansıtılmış Atatürk görseli hediye etti.