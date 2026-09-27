Kentsel dönüşümden gençlik ve spor yatırımlarına, kültür-sanattan tarihi mirasın korunmasına, yeni yaşam alanlarından modern pazar yerlerine kadar birçok alanda sürdürülen çalışmalar, ilçenin yaşam kalitesini yükseltiyor. Yıldırım'ın ihtiyaçlarına yönelik projeleri birbiri ardına hayata geçiren Yıldırım Belediyesi, bir yandan ilçenin sorunlarına kalıcı çözümler üretirken diğer yandan Yıldırım'ın sosyal, kültürel ve ekonomik hayatına değer katacak yeni yaşam alanları oluşturuyor.

Deliçay'da risk bitti

Şirinevler ve Demetevler mahalleleri arasında bulunan Deliçay Dere yatağı, kapsamlı ıslah ve çevre düzenleme çalışmalarının ardından güvenli ve modern bir yaşam alanına dönüştürüldü. Deliçay'ın bin 100 metrelik bölümünde gerçekleştirilen ıslah çalışmasının yanı sıra 17 bin metrekarelik alanda park ve peyzaj düzenlemesi yapıldı. İki yeni köprü ile bölgedeki yaya ulaşımı da kolaylaştırıldı. Çocuk oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları, spor alanları ve dinlenme noktalarının yer aldığı Deliçay Parkı ile bölge yeni bir buluşma noktasına kavuşurken, dere ıslahı, köprüler ve park çalışmaları için gerçekleştirilen toplam yatırım 200 milyon lirayı buldu.

Gençler için yeni yaşam alanları

Yıldırım Belediyesi, gençlerin eğitim, spor ve sosyal yaşamına yönelik yatırımlarını da sürdürüyor. Piremir'de eski kapalı pazar alanı, dört katlı modern bir Gençlik ve Spor Merkezi'ne dönüştürülüyor. İnşaat çalışmalarında yüzde 90 seviyesine gelinen merkez, yalnızca Piremir'e değil çevre mahallelere de hizmet verecek. Yavuzselim Mahallesi'nde yapımı devam eden Kapalı Pazar Alanı ve Gençlik Merkezi de bölgenin önemli ihtiyaçlarından birine cevap verecek. 7 bin 200 metrekare inşaat alanına sahip merkezde 234 tezgâhlı modern pazar alanının yanı sıra kütüphane, toplantı salonu, bilgisayar sınıfı, çocuk çalışma odası ve kafeterya bulunacak.

Güvenli geleceğin temeli atılıyor

Yıldırım'ın geleceğini şekillendiren yatırımların önemli bir ayağını ise kentsel dönüşüm çalışmaları oluşturuyor. Davutkadı ve Yediselviler'de iki etap halinde sürdürülen projede ilk etap tamamlanma aşamasına gelirken ikinci etapta inşaat çalışmaları başladı. Toplam 22 bin metrekarelik proje alanının 11 bin metrekaresi yeşil alan, yürüyüş yolları ve ortak kullanım alanlarından oluşuyor. Ulus Mahallesi'nde, enerji ve su ihtiyacını kendi bünyesinde karşılayacak olan Ulus Kentsel Dönüşüm Projesi'nde de çalışmalar yüzde 80 oranında tamamlandı. 12 bin 584 metrekarelik alanda gerçekleştirilen dönüşüm projesindeki 312 bağımsız bölüm yakın zamanda hak sahiplerine teslim edilecek. Sinandede Mahallesi'nde ise özel sektör eliyle gerçekleştirilecek dönüşüm kapsamında 13 bina ve 27 bağımsız bölümün yıkımı tamamlandı. Proje bittiğinde bölgeye depreme dayanıklı, modern ve bölge mimarisine uygun 42 daire ve dükkân kazandırılacak.

Tarihi miras geleceğe taşınıyor

Yıldırım Belediyesi, ilçenin tarihi mirasını koruyarak geleceğe aktarmaya yönelik çalışmalarını da sürdürüyor. Kurtoğlu Mahallesi'nde bulunan ve Uludağ'a adını veren Osman Şevki Uludağ tarafından 1930'lu yıllarda konut ve muayenehane olarak kullanılan tescilli yapı, restorasyonun ardından kütüphane, çalışma alanları ve kafeteryasıyla önemli bir merkeze dönüşecek. Mollaarap'ta sürdürülen Fevziye Parkı Çevre Düzenlemesi, Osman Fevzi Efendi Yazlık Köşkü Rekonstrüksiyonu ve Fetih Korusu projeleriyle de bölgenin tarihi kimliği korunurken, yeni yaşam ve kültür alanları oluşturuluyor. Projelerde yüzde 90 seviyesine gelinirken, çalışmaların tamamlanmasıyla Mollaarap'ın önemli bir kültür ve yaşam aksına dönüşmesi hedefleniyor. Kurtoğlu Mahallesi'nde yer alan tescilli kilise yapısındaki restorasyon çalışmaları da aralıksız devam ediyor. Yüzde 80 oranında tamamlanan yapı çalışmaların bitmesinin ardından Setbaşı Sanat Merkezi olarak Bursa'ya hizmet verecek. Yıldırım'ın kültür hayatına kazandırılan Alev Alatlı Şehir Düşünce ve Sanat Merkezi ise kısa sürede önemli bir buluşma noktası haline geldi. Eylül 2024'te hizmete açılan merkezde bugüne kadar 80 etkinlik ve akademik eğitim programı düzenlenirken, yaklaşık 5 bin kişi bu programlardan yararlandı. Merkezin kütüphanesinden ise 14 bin kişi faydalandı.

Vizyon projede ilk harç döküldü

Yıldırım'ın sosyal ve kültürel hayatına önemli katkı sağlayacak Duaçınarı Kültür ve Yaşam Merkezi'nin de temeli atıldı. 36 bin metrekarelik kullanım alanına sahip olacak merkez; 800 kişilik konferans ve tiyatro salonu, iki ayrı salon, eğitim alanları, sanat galerileri, nikah salonları, ofisler, ticari alanlar, yeme-içme alanları ve 330 araçlık otoparkıyla çok yönlü bir yaşam merkezi olarak tasarlanıyor. İleri teknoloji sistemleriyle donatılan ve kendi enerjisini üretecek şekilde yeşil bina olarak projelendirilen merkezin, arsa ve inşaat maliyetiyle birlikte toplam yatırım değeri 2 milyar lirayı buluyor. Projenin yapımında belediye bütçesinden kaynak kullanılmaması ise yatırımın dikkat çeken unsurlarından biri olarak öne çıkıyor.

'Birlikte inşa ediyoruz'

Yıldırım'ın dört bir yanında devam eden yatırımların ortak hedefinin daha güvenli, daha modern, daha yaşanabilir ve sosyal imkanları güçlü bir ilçe oluşturmak olduğunu belirten Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Yıldırım'ın sadece bugününe değil, geleceğine de hizmet ediyoruz. Bir taraftan riskli yapıların dönüştürülmesiyle hemşehrilerimize güvenli yaşam alanları kazandırırken, diğer taraftan parklarımızı, spor tesislerimizi, kültür merkezlerimizi, kütüphanelerimizi ve sosyal yaşam alanlarımızı artırıyoruz. Tarihi mirasımızı koruyor, gençlerimizin kendilerini geliştirebilecekleri yeni alanlar oluşturuyoruz. Deliçay'da riskli bir bölgeyi güvenli ve modern bir yaşam alanına dönüştürdük. Duaçınarı'nda Yıldırım'ın vizyon projelerinden birinin temelini attık; kentsel dönüşümden gençlik yatırımlarına kadar birçok alanda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim hedefimiz, Yıldırım'ı geleceğe güçlü bir şekilde hazırlamak. Biz eserlerimizi hemşehrilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda şekillendiriyor, ilçemizin her mahallesine değer katmak için çalışıyoruz' ifadelerini kullandı.