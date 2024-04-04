Başakşehir forması giyen Emirhan İlkhan, Beşiktaş mücadelesinin son dakikalarında attığı golle Süper Lig’de 2. golünü kaydetti.

Trendyol Süper Lig’in 31. haftasında RAMS Başakşehir, Beşiktaş’ı konuk etti. Karşılaşma turuncu-lacivertlilerin 19 yaşındaki futbolcusu Emirhan İlkhan’ın son dakikalarda attığı golle 1-1 beraberlikle sonuçlandı. İlkhan, attığı bu golle Süper Lig’de 2. kez gol sevinci yaşadı. Milli futbolcu, ilk golünü ise 2021-2022 sezonunda Beşiktaş formasıyla ligin 20. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor karşısında atmıştı.

19 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş karşısında mücadelenin 83. dakikasında Olivier Kemen’in yerine oyun dahil oldu.