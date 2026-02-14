Bursasporlu maratoncular Yasin Avcı, Reyhan Pehlivan, Ercan Geleş ve Metin Bozkurt, 4 metrelik Bursaspor bayrağıyla Timsah Arena önünden start alarak Özlüce Bursaspor Tesisleri’ne kadar yaklaşık 10 kilometre koştu.

Sporcular, tesislerde yönetici Hüseyin Yeşilkavak tarafından karşılandı.

Sporcular adına konuşan Yasin Avcı, Sevgililer Günü Bursaspor koşusunun artık geleneksel hale geldiğini belirterek, "Yolda kornalar hiç susmadı. Destek olan Bursa halkına teşekkür ediyoruz. Koşumuzu 'Biz şampiyon olacağız' sloganıyla gerçekleştirdik" dedi.

Valilik onayıyla düzenlenen etkinlikte polis ekipleri de sporculara eşlik etti.