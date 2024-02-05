İznik Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda 27.’sı gerçekleştirilecek Doğu Akdeniz Turizm ve Seyahat Fuarı EMİTT’e katılacak. İznik tüm değerleriyle EMİTT 2024’e damga vuracak.

Dünyanın en büyük beş turizm fuarından biri olan EMITT, 6-9 Şubat 2024 tarihleri arasında TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde dünya turizm profesyonellerini ve tatil tüketicilerini 27. kez ağırlamak için hazırlıklarını tüm hızıyla sürdürüyor.

Marmara Bölgesi’nin en büyük gölüne sahip, eşsiz doğası, binlerce yıllık tarihi ile dünyada başka bir örneği olmayan İznik EMİTT 2024 de bu değerleriyle fark oluşturmaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili açıklama yapan İznik Belediye Başkanı Kağan Mehmet Usta “İznik dünya da eşine az rastlanan bir açık hava müzesi. Cittaslow ünvanı, UNESCO Dünya Mirası Adayı, doğası, tarihi, gölü, sebze ve meyve çeşitliliği ile ülkemizin güzide bir ilçesi. Bizlerde bu değerin bilincinde ve sorumluluğumuzun farkındayız. Bu sebeple göreve geldiğimiz ilk yılda hazırlıklarımızı yaparak 2020 yılında EMİTT’e katılmıştık. Burada yaptığımız iş birliklerinin faydasını ilçemiz büyük ölçüde gördü. Şimdi sıra EMİTT 2024’te. Bizlerde bu yıl ilçemizi tüm değerleriyle sektörün tüm temsilcileriyle buluşturmak için EMİTT 2024’te yerimizi alıyoruz. EMITT, ülke tanıtımına, turizm sektörünün gelişmesine ve ivme kazanmasına fayda sağlarken ülkemizde tatil anlayışının belirlenmesinde de etkin rol oynuyor. Hem katılımcılar hem de tüketiciler için sektörel bir okul niteliği taşıyan EMITT bu sene de tüm katılımcılar için değer katacak, birbirinden faydalı içerik ve iş birlikleri ile sektöre öncülük edecek. Ben bu vesile ile tüm katılımcıları 6-9 Şubat 2024 tarihlerinde gerçekleşecek fuarda Salon 8- 8471’de yer alacak İznik Belediyesi standına davet ediyorum” diye konuştu.