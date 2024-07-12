Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yoldan çıkan kamyonet devrildi. Sürücü, kazayı emniyet kemeri sayesinde burnu bile kanamadan atlattı.

Kaza, Kemalettin Mahallesi Çorlu Çevre yolu üzerinde meydana geldi. Ergene istikametine seyreden Ferhat S. idaresindeki 35 ATT 006 plakalı kamyonet, iddiaya göre aynı istikametteki bir aracın kazaya sebebiyet vermesi üzerine kontrolden çıktı. Yoldan çıkan araç şarampole devrildi. Emniyet kemeri takması sayesinde sürücü kazadan burnu bile kanamadan kurtuldu.

Kaza yapan kamyonette maddi hasar meydana geldi.