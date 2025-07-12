Görüntüler, İstanbul-İzmir otobanında kayda alındı. Bursa'nın merkezinden de geçen otobanda, akşam saatlerinde yaşanan trafik yoğunluğunda bazı kural tanımazlar, trafik üstünlüğü olan araçların kullanması gereken şeridi ihlal etti. Bunu gören bir vatandaş ise, bulunduğu araçtan inerek emniyet şeridinden yürümeye başladı. Trafik ihlali yapanları unutamayacakları bir ders veren yaya, sosyal medyada ‘adam gibi adam' olarak ilan edildi.

Emniyet şeridinin adaletini sağlayan vatandaşı önünde görenler ise, hiçbir tepki gösteremeden yeniden normal şeridine dönmek için girişimde bulundu.