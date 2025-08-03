Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, trafikte kurallara uyulması gerektiğini vurgulayan Yerlikaya, yolculukların insanları sevdiklerine kavuşturmak için olduğunu, ayırmak için olmadığını belirtti.

Denetimlerde 386 bin 805 sürücünün trafik kurallarına uymadığı tespit edildi. Kurallara uymayan sürücüler arasında hız sınırını aşanların oranı yüzde 24 olarak kaydedildi. Periyodik araç muayenesini yaptırmayan sürücülerin oranı yüzde 5,6 olurken, emniyet kemeri kullanmayanların oranı yüzde 5 olarak belirlendi. Sürücü belgesiz araç kullananların oranı yüzde 3,2, zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayanların oranı ise yüzde 1,5 oldu. Ayrıca, mevzuatta izin verilmemesine rağmen araçlarına ışıklı ya da sesli uyarı cihazları (çakar) takarak kullanan sürücülerin oranı yüzde 0,002 olarak tespit edildi.