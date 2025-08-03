Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine dayandırılan haberde, bu gelirin Türkiye ekonomisi açısından kritik bir başarı olduğu belirtildi. Haberde, “Turizm, belirsizliğe rağmen Türkiye'nin ekonomik lokomotifi olarak öne çıkıyor” ifadelerine yer verildi.

İkinci çeyrekte 16,28 milyar dolarlık gelir elde edilirken, ziyaretçi başına ortalama harcama 981 dolara yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yılın ilk yarısındaki bu performansın rekor seviyede olduğunu vurguladı. Ersoy, 2025 sonu için belirlenen 64 milyar dolarlık turizm geliri hedefine ulaşma yolunda olduklarını ve yıl sonuna kadar 65 milyon turist beklediklerini söyledi.

Turizm gelirlerinin %16,5’i yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarından sağlandı. En çok harcama yapan ülkeler ise Rusya, Almanya ve Birleşik Krallık olarak sıralandı.

Yurt dışı turizm harcamalarında da önemli bir artış kaydedildi. 2025’in ilk altı ayında Türkiye vatandaşlarının yurt dışında yaptığı harcamalar 5,2 milyar dolar oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine göre %39,4’lük bir artış anlamına geliyor.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in açıklamalarına da yer verildi. Yunan basını, Şimşek’in “Turizm sadece bir gelir kaynağı değil, aynı zamanda sürdürülebilir cari denge politikalarının temel unsurudur” ifadelerini aktardı. Haberde ayrıca, turizmin jeopolitik baskılara rağmen güçlü bir performans sergilediği vurgulandı.