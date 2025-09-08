İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polis amirliği ekipleri dijital dolandırıcılığa karşı vatandaşları karşı uyarılar da bulunmak için broşür dağıttı.

Atatürk Bulvarı üzerinde vatandaşlara tek tek broşür dağıtarak onları dolandırıcılara karşı bilgilendiren polis memurları, özellikle son zamanlarda yapay zeka ile yapılan dolandırıcılıklara karşı dikkatli olunmasını istedi.

Polis ekipler tarafından dağıtılan broşürde vatandaşlara şu konularda dikkatli olmaları istendi;

DİKKAT DOLANDIRILIYORSUNUZ!!

Tanımadığınız kişiler sizi arayıp kendini

Savcı, Polis, Asker olarak tanıtıp sizden para mi istiyor?

Sizi Telefonla Arayarak;

Banka hesaplarınızdan terör örgütlerine para aktarıldığını tespit ettik.

Terör örgütlerine operasyon yapacağız sizin de yardımcı olmanız gerekmektedir.

Evinizde para veya ziynet eşyası var mı?

Hukuk bürosundan arıyoruz, hakkınızda icra takibi bulunmaktadır.

Atm'ye veya Bankaya gidip şu hesaba para yatırmanız gerekmektedir.

Telefonu asla kapatmayın kimseye haber vermeyin seklinde taleplere maruz kaldıysanız

DOLANDIRILIYORSUNUZ

Son zamanlarda sıklıkla karşımıza çıkan ve yapay zeka kullanılarak Sanat, Siyaset,

Spor alanında tanınmış yada ünlü kişiler sosyal medya gruplarında gerçek dışı

seslendirme yolu le yatırım ortaklığı veya, ürün tanıtımı vs. yaparak vatandaşları

dolandırma yoluna başvurdukları anlaşılmış olup, kesinlikle sosyal medya ve,

dijital mecralardaki bu tür video sunum ve tanıtımlara itibar etmeyiniz.

Gerçek Zeka Yapay Zekadan Üstündür.!!!