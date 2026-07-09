Emre Belözoğlu, 2025-2026 sezonuna ilişkin dikkat çeken bir iddiada bulundu. Kasımpaşa Teknik Direktörü Belözoğlu, hakemlerin lacivert-beyazlı takımı küme düşürmek için ellerinden geleni yaptığını ileri sürdü.

"HAKEMLER BİLEREK YAPTI, BUNA EMİNİM"

Kafa Sports Youtube kanalına konuk olan Belözoğlu, "Hakemler, Kasımpaşa’yı düşürmek için her şeyi yaptılar son 4 hafta. Bunu samimi söylüyorum. Düşsün diye her şeyi yaptı Cihan Aydın. Vallahi yaptı ya, bilerek yaptı! Buna eminim! Öleceğiz, gideceğiz, Allah'a hesap verelim beraber. Kendilerince bir hesabı var herkesin, bilmiyorum ki; Emre'yle var, kulübü yönetenler var, geçmişte oyuncuyla var. Hakemler kendi içinde bir değil ki; dörüncü hakem geliyor, orta hakeme sallıyor" şeklinde konuştu.

SON HAFTA KÜMEDE KALDI

Kasımpaşa, geçen sezon Süper Lig’i 35 puanla 13. sırada bitirirken, küme düşme hattının 3 puan üzerinde yer almıştı. Ligde kalmayı son hafta başaran İstanbul ekibinin başında 20 karşılaşmaya çıkan Emre Belözoğlu, bu süreçte 1.10 puan ortalaması tutturmuştu.