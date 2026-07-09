

İnegöl'ün köklü spor kulüplerinden Mehmet Ege İnşaat Orhaniye Voleybol Kulübü'nde yeni dönem resmen başladı. Kulübün yeni başkanı Ersen Nari olurken, oluşturulan yeni yönetim kurulu ilk toplantısını gerçekleştirerek yeni sezon çalışmalarına start verdi.

Yeni başkan Ersen Nari, yaptığı açıklamada kulübün temel hedefinin her zaman olduğu gibi çocukları voleybolla buluşturmak olduğunu belirtti. Nari, kulüp yönetiminde her yıl farklı bir ismin başkanlık görevini üstlendiğini hatırlatarak, bu dönem bu sorumluluğu kendisinin devraldığını ifade etti.

ALT YAPIDA YÜZLERCE SPORCU YETİŞİYOR

Kulübün altyapıya verdiği önemin artarak devam edeceğini vurgulayan Ersen Nari, yüzlerce çocuğun Mehmet Ege İnşaat Orhaniye Voleybol çatısı altında voleybol eğitimi aldığını söyledi.

Nari açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Yeni yönetimimiz ile ilk toplantımızı gerçekleştirdik. İnegöl'de kız çocuklarımızı voleybol ile buluşturma misyonumuzu sürdürüyoruz. Her sene bir arkadaşımız başkanlık görevini üstleniyor. Bu dönem bu görevi ben üstlenmiş bulunuyorum. Güzel bir yönetim oluşturduk. Önceliğimiz yine kız çocuklarımızı voleybol ile buluşturmak olacak."

LİG İÇİN TRANSFER ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Sadece altyapıya değil, ligde mücadele edecek takımın güçlendirilmesine de önem verdiklerini belirten Nari, transfer komitesinin çalışmalarına başladığını açıkladı.

Yeni sezonda hem altyapıda sporcu yetiştirmeyi hem de ligde mücadele eden iddialı bir ekip oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Nari, kulübün adından söz ettiren bir yapıya kavuşması için çalışmaların sürdüğünü dile getirdi.

YENİ YÖNETİM GÖREV BAŞINDA

Mehmet Ege İnşaat Orhaniye Voleybol Kulübü'nün yeni yönetim kurulunda şu isimler yer aldı:

• Devrim Kosova

• İlknur Fergana

• Mine Başdere

• Nurcan Yılmaz

• Adem Demir

• Ahmet Bayhan

• Atakan Seçkin

• Bedirhan Gültekin

• Bedri Boyrat

• Berat Solak

• Bünyamin Akmaz

• Cihan Eçer

• Doğan Furuncu

• Emirhan Bayram

• Ercan Çiğdem

• Erdoğan Kızmaz

• Ersin Belli

• Faruk Seymen

• Hasan Ergün

• Hasan Güleryüz

• Hüseyin Yoğurtçu

• İbrahim Melih Besler

• İsmail Yavaş

• Mesut Yaldız

• Oğuzhan Açıl

• Onur Metinbaş

• Ömer Esiner

• Saltuk Celil Bayrak

• Selim Bayır

• Semih Seherli

• Seyit Ünalan

• Yıldıray Cincan

• Yusuf Nazlıten

Yeni yönetim, hem altyapıda daha fazla sporcuyu voleybolla buluşturmayı hem de liglerde mücadele eden güçlü bir takım oluşturarak İnegöl voleybolunu daha üst seviyelere taşımayı hedefliyor.

Kaynak: BÜLTEN