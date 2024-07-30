Son zamanlarda mobil telefonlarımızda da oyun artık yer alıyor her ne kadar arkadaşlarla şişe çevirirken aldığımız eğlenceyi almasak da bizi heyecanlandırmaya devam ediyor.

Doğruluk mu Cesaret mi oyununun yani DC olarak adlandırdığımız bu oyunun en öneli paydaşı sorulacak sorulardır. Eğlencenin tadını kaçırmadan çok özel ve yaratıcı sorular ile oyundan aldığınız zevki iki katına çıkarabilirsiniz.

Bu yazımızda doğruluk cesaretlik oyununuzu daha eğlenceli hale getirecek 100’lerce DC sorusu paylaştık. O sorulara geçmeden önce oyun ile ilgili kısa bilgilendirmeleri yapalım.

Doğruluk Mu Cesaret Mi Nasıl Oynanır?

Oyunu neredeyse herkes biliyor ancak bazı hatırlatmaları yapmakta fayda var.

Oyunda en az 3 en fazla 8 kişi olması daha eğlenceli bir hal almasını sağlayacaktır. Utangaç ve oyunu fazlasıyla sulandıracak kişiler ile oynamaman daha eğlenceli olacaktır. Oyunun başında bazı kurallar belirlemeli ve bunun dışına çıkılmaması gerektiğine dair söz almalısın. Cesaret soruları bazen çok aşırıya kaçabildiği gibi saçmalıklarla da dolu olabiliyor. Eğlence noktasında kalacak şekilde olmasına karar vermek için cesaret sorusu sorulduktan sonra herkesin buna onay vermesi gerekiyor diye basit bir kural koyabilirsin. Cesaret soruları daha az sorulduğu için, bir oyuncu iki kez üst üste doğruluk dediyse üçüncüde cesaret demelidir gibi bir kural koyabilirsin. Soruyu cevaplayan kişinin şişeyi çevirmesi işi daha eğlenceli hale getirecektir.

DC İle İlgili Merak Edilen Sorular

Doğruluk mu cesaret mi oyunu için merak edilen sorular şunlardır;

Doğruluk dedikten sonra yalan söyleyip söylememe konusunda ne yapmalıyım? Doğruyu söylemek, ya da itiraf edip etmemek senin elindedir. Bu oyunda söylenmemesi gereken şeyleri söylüyor olmak çok daha eğlenceli bir oyun olmasını sağlar. Ancak söylediğiniz şeyden oldukça fazla rahatsız olacaksanız söylemeyebilirsiniz.

Bir oyuncu cesaret dedikten sonra yapmazsa ne yapılmalıdır? Eğer soruyu cevaplayacak kişi cesaret demiş ve yapmazsa markete gönderebilir, bulaşıkları yıkatabilir ya da başka bir ceza verebilirsiniz. Bunu oyuna başlamadan kararlaştırmalısınız.

Oyunda ne tür sınırlandırmalar olmalıdır? Ortamına göre değişmekle birlikte doğruluk mu cesaret mi oyununda kesinlikle şiddet, silah ve yasaklı madde kullanımına dair bazı şeyler olmamalıdır. Bunu bir seks oyunu ya da alkol oyunu haline de getirebilirsiniz. Ancak sınırları aşmamak kaydıyla yapılması gerekmektedir.



Şimdi 500’den fazla doğruluk mu cesaret mi soruları ile sizleri baş başa bırakıyorum. Bu soruları kategorilerine göre ayırdık. kolaylıkla aradıklarını bulabilirsin.

Klasik Doğruluk Mu Cesaret Mi Soruları

En son ne zaman yalan söyledin? En son ne zaman ağladın? En büyük korkun ne? En büyük fantezin nedir? Hiç fetişin var mı? Annenin senin hakkında bilmediğine sevindiğin şey nedir? Hiç birini aldattın mı? Şimdiye kadar yaptığın en kötü şey nedir? Hiç kimseye söylemediğin bir sırrın var mı? Bu sırrını şimdi burada söylemek ister misin? Gizli bir yeteneğiniz var mı? İlk ünlü aşkınız kimdi? Cinsiyetler hakkındaki düşüncelerin neler? Şimdiye kadar yaşadığın en kötü deneyim nedir? Hiç bir sınavda kopya çektin mi? Şimdiye kadar yaşadığın en sarhoş anda ne yapmıştın? Hiç bir kanunu çiğnedin mi? Şimdiye kadar yaptığın en utanç verici şey nedir? En büyük güvensizliğin nedir, bir insan ne yaparsa ona güvenmezsin? Sadece çıkar amaçlı fayda sağladığı için hiç biriyle arkadaş kaldın mı? Şimdiye kadar yaptığın en büyük hata nedir? Şimdiye kadar yaptığın en iğrenç şey nedir? Bu odada kimi öpmek istersin? Sana şimdiye kadar yapılan en kötü şey ne? Yaşadığını bir kötü deneyim ya da yasadışı bir durum sonucunda içten bundan hoşlandığın oldu mu? En kötü alışkanlığın nedir? Şimdiye kadar birine söylediğin en kötü şey nedir? Hiç duşta işedin mi? Gördüğün en garip rüya neydi? Hiç yapmaman gereken bir şeyi yaparken yakalandın mı? En kötü randevunu ya da ilişki deneyimini anlatır mısın? Şuana kadarki pişmanlığın nedir? Senin hakkındaki en büyük yanılgı nedir? Hiç bu odadaki birine pişman olduğun bir şey söyledin mi? İnsanların senin hakkında bilmesini istediğin şey nedir? Seks yaptığın en garip yer neresi? Son ilişkiniz neden bozuldu? Kötü bir randevudan çıkmak için hiç yalan söyledin mi? İçinde bulunduğun en büyük sorun nedir? Hakkında yalan söylediğin en kötü şey ne? Şimdiye kadar aldığın en iyi tavsiye nedir? Hangi suçu işlemekten zevk alırsın? Sadece yalnızken yaptığın tek şey nedir? Eski sevgililerinden birine dönmen gerekseydi, kimi seçerdin? Bir arkadaşı hayatından çıkarmak zorunda olsaydınız, bu kim olurdu? Favori arkadaşın var mı? 10 yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Yaşamak istediğin il hangisi? Yaptığın en büyük kötülük nedir? Söylediğin en büyük yalan nedir?

Basit Cesaret Soruları

Telefonunda ki en utanç verici fotoğrafı şimdi göster. Mesaj gönderdiğin son beş kişiye ait mesajları ekiptekilerle paylaş. Grupta en az tanıdığın kişinin senin Instagram hesabından birine DM göndermesine izin ver. Çiğ bir parça sarımsak çiğneye çiğneye ye 100 defa çömelme yap. Bize telefonundaki ekran süresi raporunu göstermelisin. Üç buz küpünü eriyene kadar ağzınızda tut. Bu odadaki kişilerin her birine içindeki nefret dolu kelimeleri söyle. Sağındaki kişiye ayak masajı yap. Evdeki 10 farklı sıvıyı bir bardağa koyup içmelisin. Aklına gelen ilk kelimeyi haykır. Seçtiğin birine kucak dansı yap. Üzerindeki 3 farklı kıyafeti çıkar. Facebook haber kaynağındaki ilk 15 gönderiye yorum yap. Bir kaşık acı sos yiyin. Tekrar başlayana kadar gözlerini kapatacağız. Telefon rehberindeki en son kişiye saçma bir mesaj at. Baştan çıkarıcı bir şekilde muz ye. Cüzdanını / çantanı boşalt ve içinde ne olduğunu herkese göster. Seksi bir şekilde odadaki kişilerin yüzüne dokun. 10 dakika boyunca sağınızda kişi gibi davran. Ellerini kullanmadan atıştırmalık ye. Gruptaki diğer herkes hakkında iki dürüst şey söyle. Üç dakika boyunca twerk yap. Grubu olabildiğince çabuk güldürmeye çalış. Tüm yumruğunu ağzına koymaya çalış. Herkese kendin hakkında utanç verici bir hikaye anlat. Dirseğini yalamaya çalış Telefonunuzdaki en eski özçekimi Instagram Hikayelerinde yayınla. İki dakika kurt gibi ulu. İki dakika boyunca müziksiz dans et. Hayali bir direkle direk dansı yap. Odada seçtiğin karşı cins birini direk olarak kullanıp direk dansı yap. Başkası sizi gıdıklasın ve gülmemeye çalışın. Ağzınıza olabildiğince çok atıştırmalık koyun. Biri dur diyene kadar telefon defterinizde ilerleyin. Gruptan biri dur diyince o kişiyi ara. Ya da o kişiyi rehberinden sil. Grubun önünde ağlamaya çalışın. Gruba iki gerçek ve bir yalan söyleyin, hangisinin yalan olduğunu tahmin etsinler. Yalnız başına yaptığın utanç verici bir şeyi şu anda bizim önümüzde yap. İnstagrama hikaye atan ilk 5 kişiye fotoğrafını gönder. Instagramında hikaye paylaşmış ilk ünlüyü kendi hikayenizde paylaşın. 60 saniyede olabildiğince çok zıplamaya çalışın. Ağzınızı bir içecekle doldurun ve bir sonraki cevabını gargara yaparak vermeye çalış. Olabildiğince yüksek sesli bir şekilde gülümse ve bunu iki dakika boyunca sürdür.

Romantik Cesaret Soruları

Ortamın getirdiği duruma göre çok daha romantik bir gün için sorular sormalısınız. Bunu başlatacak soruları ise sizinle paylaştıklarımız arasından seçebilirsiniz.

DC İçin En Eğlenceli Doğruluk Soruları

Duşta mırıldanmayı en sevdiğiniz şarkı hangisi? En kötü bağımlılığınız nedir? İlk ayrılık hikayenizi tüm ayrıntıları vererek anlatın. Karşı cinsten biri için en büyük pişmanlığın nedir? Seni ne tahrik eder? İlk randevunuzda ne kadar ileri gittiniz? Listendeki en çılgın şey nedir? Vücudunuzun hangi bölümü en çok iltifat alıyor? Ve kim tarafından? 10 gün boyunca hayatını hangi oyuncuyla takas edersin? Korkunç bir buluşma fikrinizi anlatın. Okuldaki aşkınız kimdi? Seni ağlatan ve aynı anda neşe içinde bırakan bir şey var mı? Benim (partnerinizin) yemeklerimi seviyor musun? Plajlar mı dağlar mı? Benden (partnerinizden) aldığınız en kötü hediye nedir? Kaç çocuğunuz olmasını planlıyorsun? Sizce kendimle ilgili değiştirmem gereken şey nedir? İlişkilerle ilgili en büyük korkun nedir? “Yapıyorum” derken tam olarak düşünceleriniz neydi? Birlikte yaptığımız en harika şeylerden biri nedir? Aşk hikayemize 1’den 10’a kadar bir ölçekte puan verin? Birlikte yapmayı en çok sevdiğiniz şey nedir? Benim veya ilişkimiz hakkında sahiplenici misin? Bir kulüpte parti mi yapmak yoksa evde bir film gecesi mi? Mükemmel bir çift tatili hakkında fikrin nedir? Yılın en sevdiğiniz zamanı nedir? Hiç estetik ameliyat olmak ister miydin? Neden? İlişkimizle ilgili en büyük güvensizlik nedir? Bensiz bir haftayı nasıl geçirirsin? Bende en sevdiğin renk hangisi? Benimle ıssız bir adada mahsur kalmaktan ne zevk alırsın?

En Efsane Doğruluk Mu Cesaret Mi Soruları

2 dakika kurbağa gibi zıpla. Ellerinizi kullanmadan bir soğanı soyun. 2 dakika boyunca sandalye gibi duvara yaslanın. 1 Diş sarımsağı kullanarak dudak kremi veya ruj sürün. Paspası gitar olarak düşün, bir sahne şovu yap. Evdeki evcil hayvanınıza eğilip namaste demeyi öğretin. Eski bir arkadaşını arayıp anlamsız anlamsız konuşun. 5 dakika boyunca, bir rampada yürüyormuş gibi yapın ve kameralar için surat asın. Ellerinizi kullanmadan bir kurabiye yiyin. Fıstık ezmesini acı sosla karıştırıp bir dilim ekmeğin üzerine sürün ve yiyin. Oturma odasına hayali uzay geminizi indirin ve bir uzaylı gibi konuşun. Gömleksiz şekilde bir dakika boyunca göğsünüzde bir goril gibi vurun. Herhangi bir şiiri geriye doğru okuyun. Kesintisiz 7 dakika Siri ile konuşun. Beatbox tarzında ninni söyleyin. En sevdiğiniz kişiyi taklit edin. Yere düşmeden bir çember yapmaya çalışın. 5 dakika maymun gibi ye. Bir dakikada 10 kurabiye yiyin. Yemek çubuklarıyla Çin yemeği yediğiniz bir videoyu kaydedin ve arkadaşlarınızla paylaşın. Gözlerini kapat ve dişlerini diş ipi ile temizle. En karanlık sırlarınızdan birini söyleyin. Videonun sonuna kadar YouTube’da bir bebek ağlama videosu oynatın ve onun müziğiyle sexi bir dans yapın. Buzdolabını 16 farklı ve şık şekilde açıp kapatın. Facebook profilinizin durumunu “üzgün hissetmek” olarak değiştirin. Bir flört uygulamasında bir hesap oluşturun ve çılgın bir biyografi yazın. 10 satırlık yaramaz bir hikaye yazın ve bunu Whatsapp grubundaki arkadaşlarınızla paylaşın. Kişi listenizdeki 10. kişiye tuhaf bir GIF gönderin. Herhangi beş emojiyi taklit edin. Bir stand-up komedisi yapın. 4 dakika ağlayan bir bebek gibi davranın. Buz küplerini avucunuza yerleştirin ve yumruğunuzu kapatın. Hepsi eriyene kadar tutun. Birkaç soğanı kesin ve keserken komik bir hikaye anlatın. Ailenle komik bir sohbet başlat ve aniden telefonu kapat. Köpeğinizle 3 dakika dans edin. Çöp kutusunu açın ve seçtiğiniz üç şeyi adlandırın. Ailene kötü bir şaka yazıp gönder. Ses değiştirme filtresi kullanın ve eski sevgilinize komik bir sesli mesaj gönderin. Bir sandalyeyle ünlü aşkınızmış gibi konuşun. Hayali bir bot ile bir dakika boyunca kürek çekin. Çantanızın içinde ne olduğunu ortaya çıkarın. Her küçük ayrıntıyı anlatın ve gösterin. Tek bir nefeste en sevdiğiniz 5 sözü söyleyin. 3 yumurtayı kırmadan top çevirme oyununu oynayın.

Hayatında Hiç Doğruluk Mu Cesaret Mi Soruları

Hiç asansörün içinde osurdun mu? Hiç ofiste burnunu karıştırdın mı? Hiç biriyle çok yakın bir şekilde dans ettin mi? Hayatında hiç bir lise öğretmenine aşık oldun mu? Hiç evcil hayvanınızın yemeğini tattınız mı? Hiç sahilde oynarken işedin mi? Partnerine hiç yalan söyledin mi? Fitness eğitmeninizle hiç bir şeyler yaşamayı düşündün mü? Hiç eşinin ailesini lanetledin mi? Hiç striptiz kulübüne gittin mi ya da gitmek istedin mi?

Utandıran Doğruluk Soruları

Kucak dansı yapmaktan hoşlanıyor musun? Sana kucak dansı yapılmasından hoşlanıyor musun? Eski sevgiline uygunsuz bir selfie gönderdin mi? Cinsel birliktelik öncesi en sevdiğiniz giyim tarzını tarif edin. Ne tür yiyecekler seni tahrik ediyor? İlk samimi deneyiminizi anlatın. Evlendikten sonra fark ettiğiniz değişiklik nedir? Fiziksel yakınlıkla ilgili sevgililerinden özlediğin kim ve o yakınlık neydi? Hiç biriyle sakız paylaştın mı? Hiç çok farklı bir fantazi düşündüğün ya da yapmak istediğin oldu mu? İzlerken kendini suçlu hissettiğin en utanç verici dizi hangisi? Hiç yasadışı bir şey yapmakla uğraştın mı? Suç içeren zevklerinden ikisini söyleyin. Çoğu kişi için iğrenç olan ama senin yine de yapmaktan hoşlandığın şey nedir? Şiddetli mi ya da ateşli mi, seni yatakta tanımlayan nedir? Para için birini tatmin etmenin bir sakıncası var mı? Partnerin olsaydım ne kadar mükemmel olurdum? Banyoda en uzun süre ne zaman kaldın ve neden?

Yüz Kızartıcı DC Soruları

En sevdiğiniz romantik sahneyi yeniden canlandırın. Youtube’a müzik kullanmadan şarkı söyleyin ve dans edin. Patronunuzun mümkün olan en iyi resmini çizin ve başka hiçbir ayrıntı vermeden Twitter’da paylaşın. Parmaklarınızı kullanarak bir kase spagetti yiyin. Facebook profil fotoğrafınızı çirkin bir selfie olarak değiştirin. En yakınınızdaki bakkalı arayın ve evcil tavşanlar için laktozsuz dondurma olup olmadığını sorun. Tarama geçmişinizin ekran görüntüsünü alın, yazdırın ve banyo aynasına yapıştırın.

Kızlara Sorulacak Doğruluk Soruları

Vücudunla ilgili bir şeyi ya da yeri değiştirebilecek olsan bu ne olurdu? İlk kiminle öpüştün? En çok kimi kıskanıyorsun, arkadaşlarını kıskanır mısın? Okulunda başka bir kızın yerine geçecek olsan bu kim olsun isterdin? İlk buluşmada karşındaki çocuğu öpmek ister misin? En çok kimden nefret ediyorsun ve bunun sebebi nedir? Hiç en iyi arkadaşının erkek kardeşiyle flört ettin mi ya da etmek istedin mi? Hiç terk edildin mi bu nasıl yaşandı? Hiç erkek arkadaşının erkek arkadaşlarına aşık oldun mu? Bir erkekle ilgili en seksi şey nedir söylemeden anlatmaya çalış? Senden daha kısa biriyle çıkar mısın? Bir gün boyunca sutyenini tişörtünün dışında giymen için sana 5.000 TL verilse bunu kabul eder miydin?

Erkeklere Sorulacak Doğruluk Soruları

Bir pop yıldızı gibi giyin ve ilişkimize adanmış romantik bir şarkı söyle. Tek dizinin üstüne çök ve bana şakayla evlenme teklif et. 50 zıplama yapıp seni sevdiğimi söyle. 40 dakikadan daha kısa sürede lezzetli bir yemek pişirin. Bahçede ördek gibi yürü ve ilk kavgamız için özür dile. Ağzını şekerlemelerle doldur ve beni neden sevdiğini anlat. Gözlerini bağla ve bana bir sandviç yap. İlişkimiz hakkında serbest stil rap yaparak güzel sözler söyle. Tek ayak üzerinde durun ve ilişkimiz hakkında nefret ettiğiniz iki şeyi söyleyin. Herhangi bir sosyal medya hesabı oluşturun ve bu hesaptan bana olan aşkını ilan et. Bana rahatlatıcı bir ayak masajı yap. Sevginizi işaret dilinde ifade edin. Aşk hikayemiz hakkında bir şiir yazın ve söyleyin. En iyi çift yoga pozunu yapın. Düğün fotoğraflarını yeniden oluşturun. Önümüzdeki hafta boyunca çamaşır yıkayın. Bana 15 dakika boyunca sırtıma binme hakkı ver. Mümkün olan en yavaş şekilde 25 çömelme yapın. Elbisenizi ertesi sabaha kadar ters çevirin.

Arkadaşlığınızı Test Edecek Doğruluk Soruları

Aşık olduğun kişi sana en iyi arkadaşını sevdiğini söyleseydi ne yapardın? En yakın arkadaşın sevgiline aşık olduğunu söyleseydi ne yapardın? En yakın arkadaşının sevgilisinin onu aldattığını öğrenseydin ne yapardın? En yakın arkadaşının bir fiziksel özelliğini değiştirebilecek olsan bu ne olurdu? Hiç saklamak için söz verdiğin bir sırrı başkasına söyledin mi? En iyi arkadaşınla ilgili en sinir olduğun şey nedir? Arkadaşının sevgilisini ateşli biri olarak görüyor musun? Asla öğrenilmeyeceğini bilsen onunla bağlantıya geçer miydin? Hiç en yakın arkadaşın istedi diye sevgilinden ayrıldın mı? Bir felaket yaşandı ve bir kişiyi kurtarmak zorundasın, bu en yakın arkadaşın mı olurdu sevgilin mi? Kendini daha iyi gösterebilmek için en iyi arkadaşına yalan söyledin mi? ___ hakkında ilk izlenimin neydi? Arkadaşının şu anki sevgilisi yerine kiminle çıkması gerektiğini düşünüyorsun? Arkadaşının sevgilisi yoksa onun kiminle çıkması gerektiğini düşünüyorsun? Başka birinin sevgilisiyle çıkmak zorunda olsaydın bu kim olurdu? Kim daha ateşli? Sen mi yoksa sevgilin mi? Hiç arkadaşının sırrını başkasıyla paylaştın mı? Hiç bir arkadaşının mesajını görmezden geldin mi? Hiç en iyi arkadaşına yalan söyledin mi? Arkadaşın onun için yalan söylemeni isteseydi bunu yapar mıydın? Arkadaşlarından biri, onu diğer arkadaşının sevgilisiyle aldatıyor olsaydı ne yapardın? Okuldaki en popüler kız/erkek olsaydın arkadaşlarından vazgeçer miydin? Seçmek zorunda olsan kiminle arkadaşlığına son verirdin? Buradaki arkadaşlarının bir özelliğini değiştirebilecek olsan bu ne olurdu?

Cesaret Diyeni Pişman Edecek Sorular

Ailene telefon et ve neden işten (üniversiteden ya da okuldan da olabilir) atıldığınızı anlatın. En yakın dürümcüyü ara ve 300 tavuk dürüm siparişi ver. 1 dakika sonra siparişi başka yerden verdik diye iptal et. Odadaki bir arkadaşının ayak parmağını em. Telefonunu yanında ki kişiye ver. 15 dk boyunca her yere bakmak serbest. Eğer erkekse makyaj yapmasını isteyin. Eğer odanın dışında sütyenini çıkarıp gelmesini söyleyin. Birine telefonunu ver ve istediği herhangi birine mesaj atsın. Odada ki herkesin koltuk altını koklayın. Odanın bir ucundan diğer ucuna ellerinizin üzerinde yürüyün. Gerekirse birisinden bacaklarınızı tutmasını isteyebilirsiniz. Kafanın üstünde iki yumurta kır. Önümüzdeki 5 dakika içinde birinin hayvanı olun. Elbiselerinizle bir duş alın. Mesaj yazma bölümünüzü telefonunuzdan açın gözlerinizi kapatın ve rasgele bir kişiye körü körüne bir metin gönderin. 3 dakika boyunca stand-up gösteri yap. 1 dakika açacağımız müzikte break dansı yap. Komşunun evine git ve muz iste. Başkasının dişlerini fırçala.

Sizde evinizde arkadaşlarınızla ya da eğlenceli, romantik ve keyifli bir sohbetin başlangıcında bu DC soruları ile zamanın nasıl aktığını anlayamayabilirsiniz.