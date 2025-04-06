İSTANBUL (İGFA) - Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerine göre, Türkiye’nin ihracatı mart ayında yüzde 3,2 artışla 23.4 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2025'in ilk çeyrek ihracatı 65,3 milyar dolara, 12 aylık ihracatı ise 263,4 milyar dolara ulaştı.

En fazla ihracat yapan sektörler arasında otomotiv 3.5 milyar dolarla mart ayının lideri olurken, kimya sektörü ise 2.7 milyar dolarla Türkiye’nin ikinci en büyük ihracatçısı ünvanını korudu. Kimya sektörün ilk üç aylık ihracatı 7,7 milyar dolara ulaştı.

Kimyevi maddeler ve mamulleri ürün gruplarında, plastikler ve mamülleri ihracatı 775 milyon dolarla ilk sırada yer aldı.

İkinci sırada 774 milyon dolarlık ihracatla mineral yakıtlar ve ürünler bulunurken, anorganik kimyasallar ihracatı 236 milyon dolarla üçüncü sırada bulundu. ‘Anorganik kimyasallar’ı takiben ilk 10’da yer alan diğer sektörler ise; 143 milyon dolarla ‘uçucu yağlar, kozmetikler ve sabun’, 142 milyon dolarla ‘kauçuk, kauçuk eşya’, 120 milyon dolarla ‘boya, vernik, mürekkep ve müstahzarları’, 137 milyon dolarla ‘eczacılık ürünleri’, 106 milyon dolarla ‘muhtelif kimyasal maddeler’, 62 milyon dolarla ‘organik kimyasallar’ ve 49 milyon dolarla ‘yapıştırıcılar, tutkallar’ oldu.

Mart ayı ihracatının geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,2 artışla 23.4 milyar dolara ulaştığını söyleyen Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Karadeniz, Cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci mart ayı ihracatının yaşandığını belirtti. İhracatın bir ülkenin ekonomik büyümesinde öncü rol oynadığını ifade eden Karadeniz, bu verilerin Türkiye’nin ihracat performansındaki istikrarı ve büyüme potansiyelini gösterdiğini kaydetti.

TİM’in verilerine göre kimya sektörü içinde liderliğini sürdüren plastik sektörünün üç aylık ihracatının 2,5 milyar dolara yaklaştığını bildiren Karadeniz, ekonomik istikrarın sağlanması ve üretimin artmasıyla sektörün katlanarak büyüyeceğine işaret etti. Nitelikli ve katma değerli bir üretim hayatı için ülkece seferber olmamız gerektiğini söyleyen Karadeniz, ülkemizin orta ve uzun vadeli hedeflerine ulaşmasının yolunun üretimden geçtiğini belirtti.

Sanayi üretiminin GSYİH içinde önemli bir yer tuttuğuna dikkat çeken Karadeniz, özellikle sanayileşmiş ülkelerde üretim sektörlerinin, istihdamı artırmakla kalmadığını aynı zamanda ihracat potansiyelini de yükselterek ülke ekonomisini dışa bağımlılıktan koruduğunu belirtti. Sanayi üretiminin arttıkça ülkenin gelir seviyesinin yükseleceğini vurgulayan Karadeniz, kamu gelirlerinin artacağını ve ekonomik büyümenin ivme kazanacağını belirtti.