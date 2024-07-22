Havaların sıcaklıklarının ciddi derecede yükselmesi ve nem oranının artmasıyla birlikte vatandaşlar dondurmacılara akın etmeye başladı.BURSA (İGFA) - Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği ve nem oranının da geçtiğimiz yıllara göre çok yüksek oranda arttığı bu günlerde vatandaşlar, çareyi soğuk gıda tüketiminde buluyor. Serinlemek isteyen vatandaşlar soluğu dondurmacılarda alıyor.

Herkes Duysun muhabirine dondurmadan ve çeşitlerinden bahseden dondurma imalatçısı Sedat Aydın, dondurmacılığın aile mesleği olduğunu kaydederek, “Babam 1962 yılında dordurmacılığa başlamış. O zamanlar şimdiki teknolojik cihazlar yokmuş. Tuz ve buz ile dondurma yaparmış çok zor şartlarda. Zamanla tabi makineler çıktıkça teknoloji geliştikçe o da ayak uydurmuş. Sonrasında da babadan bize geçti meslek. Biz de yaşımızı başımızı aldık, şimdi çocuklarım devam ettiriyor. Babamızdan nasıl gördüysek, doğal dondurma nasıl yapılıyorsa 1962’den beri aynı doğallıkla dondurmacılığa devam ediyoruz. “ dedi.

“MEYVELERİ BİZZAT ALIYORUZ”

Dondurmanın içeriğini taze süt, hakiki sahlep ve pancar şekerinin oluşturduğunu kaydeden Aydın, çeşitlerin ise doğal katkı malzemeleri kullanılarak yapıldığını, meyveli dondurma için meyveleri pazardan bizzat kendilerinin aldığını ifade etti.

Marketlerde satılan ambalajlı dondurmalar ile doğal dondurma arasındaki farka da değinen Aydın, “Kimsenin yaptığı işi kötülemek istemem ama bildiğim kadarıyla sadece dondurma değil paketli ürünlerin hepsinin içinde katkı maddeleri bulunuyor raf ömrünü uzatmak için. Dondurmanın özü süt ve sahleptir ancak fabrikasyon üretimde süt oranı çok aza düşmektedir. Sahlep yerine ise farklı kıvam arttırıcı malzemeler kullanılmakta. Bunlar da dondurmanın doğallığını bozan şeylerdir.” şeklinde konuştu.

En çok tercih edilen dondurma çeşitleri ile ilgili de yorum yapan dondurma imalatçısı Sedat Aydın, “Asıl dondurma dediğin sade sütlü dondurmadır. İçerisinde süt, sahlep ve şeker olan dondurmadır. Özellikle eski jenerasyon sade dondurmayı daha çok tercih ediyor. Bu sebeple en çok tercih edilen dondurma türü sade diyebiliriz. Sıralamak gerekirse de sonrasında çikolatalı, meyveli olarak ise limonlu ve kavunlu tercih ediliyor. Tekrar ifade edelim: Asıl dondurma sade dondurmadır. Geriye kalan bütün dondurmalar gerekli maddeler eklenerek ondan yapılmaktadır.” ifadelerini kullandı.