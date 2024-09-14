Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin bu yıl ‘Damağımdaki Bursa’ temasıyla düzenlediği 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali’nde yapılan yarışmada, 16 dakikada 8 adet cantık yiyen Cemil Bakırtaş, gram altın kazandı.

Bursa’nın gastronomi kültürünü ortaya çıkarmak amacıyla zengin bir içerikle hazırlanan 3. Bursa Uluslararası Gastronomi Festivali, ikinci gününde de birbirinden renkli etkinlik ve yarışmalara sahne oldu. Bu yıl da cantık yeme yarışması düzenlendi. Bursa’nın plakasının 16 olması nedeniyle 16 yarışmacının katıldığı müsabakada, 16 dakikada en fazla cantık yiyen talihli arandı. Oldukça çekişmeli yarışmada, dakikalar ilerledikçe yarışmacılar lokmalarını yutmakta zorlanırken, bol bol su tükettiler. Bazı yarışmacıların erken pes ettiği mücadelede, 8 cantık yiyerek birinci olan Cemil Bakırtaş, gram altının sahibi oldu.

Festivalin ikinci gününde Çölyak ile Yaşam Derneği’nin katkılarıyla hazırlanan ‘Farkındalık Etkinliği’ kapsamında Bursa Gıda Mühendisleri Odası Başkanı Serkan Durmuş moderatörlüğünde Diyetisyen İrem Üşenmez, Diyetisyen Hilal İğdeli ve Dernek Genel Koordinatörü Nurevşan Karaağaç’ın eşliğinde Altıparmak Ortaokulu Tiyatrosu tarafından ‘Çölyak ile yaşam gösterisi’ sahnelendi.

‘Açık Mutfak’ta ise Şef Recep Kantar ve yabancı kardeş şehirlerden gelen misafir şeflerle ‘Muradiye Çorbası’, Şef Sinem Çapraz ile gastronomi öğrencileri ve aşçılara yönelik atölye çalışmaları düzenlendi. ‘Gastro Söyleşi’ bölümünde ise Doç. Dr. Sebla Arın Ensarioğlu moderatörlüğünde Yusuf Pideci ile ‘Cantığın hikayesi’ konuşuldu.

‘Bursa Mutfağından Seçmeler Yarışması’nda ise Bursa Aşçılar Derneği’nin katkılarıyla Bursalı şefler unutulmaya yüz tutmuş Bursa yemeklerini yaptı.

Bursa Gastronomi ve Seyahat Derneği’nin katkılarıyla ‘Ramazan Başan ile Gastro Tabu’ yarışması yapılırken, ziyaretçiler Esra Turan konseriyle de keyifli bir gün geçirdi.