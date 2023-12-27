Ocak ayı öncesinde gözler emekli zammına çevrildi. Kasım ayı enflasyon rakamları sonrasında 5 aylık enflasyon farkı ortaya çıktı. 6 aylık enflasyon farkının belli olmasıyla emekli maaşı zammı netleşecek. SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı ile ilgili tahminler yapılıyor. Peki 2024 emekli zammı ne kadar olacak, ne zaman açıklanacak?

EMEKLİ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMELERİ

Emekli zammı ocak ayında gerçekleştirilecek. , 5 aylık enflasyon yüzde 33.65 olarak gerçekleşti. Aralık ayı enflasyon rakamları ile beraber 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak. Maaş zamları ile ilgili yüzde 50'lere varan tahminler yapılıyor.

EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Yeminli Mali Müşavir ve Ekonomist Muhammet Bayram; "Emekli maaşlarına yapısal bir düzenleme gerekiyor. Burada enflasyonist baskılardan en fazla etkilenen emekli kesim. 7500 TL olan en düşük emekli maaşının en az yüzde 50 artış yapılarak 12 bin 500 TL seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Bundan sonra yapılacak zamdan yeterince yararlanılabilmesi için kök maaşların da en düşük emekli maaşına eşitlenmesini bekliyoruz."

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Ekonomist Muhammet Bayram, En düşük emekli maaşlarının 12 bin 500 TL seviyesine çıkmasını bekliyoruz. Ancak kademeli artışın bu dönemde yapılacağını düşünmüyorum. Sıkı bir para ve maliye politikası uygulanıyor. Kemer sıkma politikası var. Burada kademeli bir artışı çok mümkün görmüyorum. Enflasyon farkı ne ise o kadarlık artış yapılacaktır.