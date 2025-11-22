Dünyanın önde gelen ekonomilerini buluşturan G20 Liderler Zirvesi, Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde açılışını yaptı.

Johannesburg Expo Center’daki zirve alanına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ev sahibi Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa tarafından karşılandı. İki lider tokalaşarak kameralar karşısında hatıra fotoğrafı verdi.

G20 Liderler Zirvesi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a; Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanı’nın Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de eşlik ediyor.

Kritik zirvede liderler iki gün boyunca küresel ekonomik görünüm, kalkınma, enerji arz güvenliği, gıda krizi ve uluslararası istikrar başlıklarını ele alacak.

Zirvenin başlangıç oturumunda bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulunarak düğer ülke liderlerine çağrıda bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Küresel ticaretin yeniden canlanması için köklü bir uluslararası işbirliğine, yeni politika araçlarına ve sürdürülebilir tedarik zincirlerine ihtiyaç var.

Bilhassa düşük gelirli ülkeler için borç yeniden yapılandırma süreçlerinde adil ve eşit muameleye dayalı bir yaklaşımın benimsenmesini destekliyoruz.

Karşı karşıya olduğumuz sınamalar tüm ekonomileri etkisi altına almıştır. Ticaret kriz sonrası dönemde tablo köklü bir şekilde değişmiştir.

Uluslararası ticaret kurallarının güçlendirilmesini mühim görüyorum. Düşük gelirli ülkeler borç yeniden yapılandırma döneminde adil bir yaklaşımını destekliyoruz. Kimsenin geride bırakılmadığı daha kapsayıcı bir ekonomi inşasında G20'yi daha fazla sorumluluk yüklenmeyi tavsiye diyorum. Yeni politikaya ihtiyaç var."

Erdoğan ve Şimşek Arasında Dikkat Çeken

Erdoğan'ın konuşmasının başında Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek gelerek "İngilizce çeviri yok efendim." dedi.

O anda Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa'nın verdiği tepki de kameralar tarafından görüntülenirken, yaşananlar kısa sürede gündem oldu.