Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın maaş artışı müjdesiyle birlikte, ilk üç aylık zam oranı yüzde 15,5 olarak belirlendi. Uzmanlar, kalan 3 ay için yüzde 25 veya 30 civarında bir artış öngörüyor, fakat emekliler bu artışın yeterli olmadığını belirtiyorlar. Bu nedenle, emeklilere ek bir refah artışı yapılması talep ediliyor.

Tanınmış gazeteci Faruk Erdem, en düşük emekli maaşlarına dair 3 ayrı artış formülünü kamuoyuyla paylaştı. Erdem'e göre, enflasyonun yaklaşık yüzde 30 seviyesinde olması bekleniyor ve bu orana ek olarak refah artışıyla Temmuz ayında yeni bir zam daha gerçekleşecek. Erdem'in formüllerine göre:

Eğer enflasyon oranına göre artış yapılırsa, maaşlar 12 bin 500 ila 13 bin TL arasında olacak.

Yıl sonunda beklenen enflasyona göre, maaşlar 14 bin ve 15 bin TL arasında bir seviyeye ulaşacak.

Ayrıca, emekli maaşlarının asgari ücretle eşitlenmesi durumunda, maaşlar 17 bin TL civarında olacak.