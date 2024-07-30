Oyun nickleri, oyunlarda nickname olarak kullanmak için oyun severler tarafından sıklıkla değiştiriliyor. Oyuna yeni kayıt yaptıran veya eski oyun isimlerinden sıkılanlar yeni ve farklı isim arayışına koyuluyor. Bu yazıda tüm oyunlarda kullanılabilecek nicklere yer veriyoruz. En güzel, havalı( cool ), komik, almanca, ingilizce, italyanca, fransızca oyun nicki benim olsun diyenler bu listeyi mutlaka incelemeli!
En İyi Oyun Nickleri Türkçe 2024
Yaratıcı ve farklı oyun nickleri arayanlar için en iyi oyun nickleri. En havalı ve güzel nickleri listeden bulabilirsiniz.
- Kiritik Rol
- Kurye
- Korsan
- Hurda
- Çürük Kabak
- Yok Edici
- Çılgın
- Kahin
- Pusu
- Düşman
- Karanlık Madde
- Baş Görevli
- Zehir
- Ölüm Avcısı
- Katliam
- Küstah
- İntikamcı
- Dehşet
- Huysuz
- Baştan Çıkarıcı
- Ölüm perisi
- Peri Masalı
- Bükücü
- Siyah Güzellik
- Şahin Göz
- Alev
- Zor Ölüm
- Kemik
- Yok Edici
- Kırıcı
- Çürük
- Şeytan Çıkaran
- Felaket
- Sonsuzluk
- Meşale
- Kuyruklu Yıldız
- Yıkım
- Anormal
- Pençe
- Sorunlu
- Çakal
- Ölümsüz
- Kobra
- Kasırga
- Kurnaz
- Baykuş
- Gece Görüşü
- Ceset Torbası
- Oyun Yöneticisi
- Hızlı Bakış
- Eleman
- Kıskançlık Oyunu
- Zor Ölüm
- Şeytan
- Sonlandırıcı
- Ateş Mızrağı
- Düşeş
- Alamet
- Havai Fişek
- Yırtıcı Hayvan
- Uçan Pençe
- Sonsuza Kadar
- İntikamcı
- Gece Terörü
- Sonsuz Ses
- Online Deli
- Oyun Faresi
- Sosyal Kedi
Pubg Havalı İsimler – İnstagram Kullanıcı Adları
En Güzel Havalı Oyun Nickleri
Oyunda kullanacağı isim havalı olsun isteyenler için havalı oyun nickleri. Kısa ve yaratıcı oyun isimleri arasından beğendiklerinizi oynadığınız oyunda kullanabilirsiniz.
- Hayalet
- Panter
- İnci Kalp
- Linç
- İsyancı
- Alamet
- Cehennem Kedisi
- Vurucu
- Bilinmeyen
- Arka Plan Programı
- Psikopat
- Yara İzi
- Çamurluk
- Çirkin Yaratık
- İçi Boş Adam
- Vahşi Hayvan
- Bükücü
- Büyük Baba
- Demir Kalp
- Vurucu
- Cehennem Kedisi
- Öfke
- Ayaklanma
- Nefret
- Kafatası Kırıcı
- Korucu
- Ezici
- Çelik Yelek
- Yaban Kedisi
- Çivi
- Ruh Emici
- Yol Tarifi
- Kesin Nişancı
- Kötü Adam
- Ölüm Avcısı
- Ölüm Perisi
- Dehşet
- Mezar
- Uçan Pençe
- Panik
- Kurşun Geçirmez
- Kaplan Pençesi
- Zırhlı
- Beyaz Tayt
- Laboratuvar Faresi
- Yarım Bira
- Koca Ayak
- Kalkan Kız
- Kıyamet
- Manken
- Balta
- Çeyrek Personel
- Katil
- Kabus
- Yüksek Topuk
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Anlamlı Nickler
Oyunda isminin ne olacağına karar veremeyen ve çok farklı bir isim arayanlar için anlamlı ve güzel nickler.
- Annihilator: Yok Edici
- Anomaly: Anomali
- Alien: Yabancı
- Abyss: Uçurum
- Delirious: Çılgın
- Darko: Karanlık
- Agitator: Karıştırıcı
- Agony: Izdırap
- Daydream: Hayal
- Diviner: Kahin
- Ambush: Pusu
- Animus: Düşman
- Relative Performance: Göreceli Performans
- Trink: Süs
- Daredevil: Gözü Pek
- Dark Matter: Karanlık Madde
- Critical Role: Kritik Rol
- Digital: Dijital
- Dragon: Ejderha
- Dazzler: Göz Kamaştırıcı
- Strong Position: Güçlü Pozisyon
- Window Of Opportunity: Şans
- Chief Operating Officer: Baş Görevli
- Aspect: Görünüş
- Atom
- Deathstalker: Ölüm Avcısı
- Deception: Aldatma
- Audacity: Küstah
- Automatic: Otomatik
- Avenger: İntikamcı
- Axe: Balta
- Ballistics: Balistik
- Bane: Yıkım
- Dismay: Dehşet
- Banshee: Ölüm perisi
- Barbarian: Barbar
- Bat: Yarasa
- Beguile: Eğlence
- Behemoth: Dev
- Belle Starr: Güzel Yıldız
- Bender: Bükücü
- Exorcist: Şeytan Çıkaran
- Berserk: Çılgın
- Big Time: Büyük Zaman
- Black Beauty: Siyah Güzellik
- Diablo: Şeytan
- Dissent: Muhalefet
- Black Cat: Kara Kedi
- Blade: Bıçak Ağzı
- Blaze: Alev
- Die-hard: Zor Ölüm
- Blood: Kan
- Bludgeon: Kırbaç
- Dementor: Ruh Emici
- Bodybag: Ceset Torbası
- Bomber: Bombacı
- Bone: Kemik
- Bookie: Bahisçi
- Breaker: Kırıcı
- Bruise: Çürük
- Bullet: Mermi
- Bullwhip: Kamçı
- Enmity: Düşmanlık
- Explosive: Patlayıcı
- Calamity: Felaket
- Executioner: Cellat
- Caprice: Kapris
- Giant: Devasa
- Catwoman: Kedi Kadın
- Chasm: Uçurum
- Eternity: Sonsuzluk
- Demolition: Yıkım
- Enchantress: Büyücü
- Deviant: Sapkın
- Claw: Pençe
- Cobra: Kobra
- Comet: Kuyruklu Yıldız
- Coyote: Çakal
- Horror: Korku
- Hostility: Düşmanlık
- Hurricane: Kasırga
- Crafty: Kurnaz
- Crazed: Çılgın
- Exterminator: Yok Edici
- Crow: Karga
- Crusher: Kırıcı
- Curio: Antika
- Enigma: Muamma
- Cut: Kesmek
- Cutlass: Pala
- Destroyer: Yok Edici
- Higher Tier: Yüksek Katman
- Clever Ideas: Akıllı Fikirler
- Real Value: Gerçek Değer
- Global Director: Küresel Direktör
- Prominent Gamer: Tanınmış Oyuncu
- Mobile Device: Mobil Cihaz
- Global Head: Küresel Başkan
- Gaming Executive: Oyun Yöneticisi
- Largest Gaming: En Büyük Oyun
- Quick Look: Hızlı Bakış
- Talent Agency: Yetenek Ajansı
- Daggers: Hançerler
- Electron: Elektron
- Element: Eleman
Eğlenmek İsteyenlere Süper Komik Oyun Nickleri
Hem oyun oynamak hemde güldürmek isteyenler için komik nickler. Sizi eğlendirecek, oyun oynadığınız kişileri ise güldürecek komik oyun nickleri listesini sizler için hazırladıl.
- NimMikYok
- Portakallı Ördek
- Otobüs Tarağı
- Çekici
- Aydan Gelen Aydan
- Evi Su Bastı
- Yamuk Prenses
- Fındık Fıstık
- ÇekYat
- Kusmalık Klozet
- Werder Veremem
- Oydu Buydu
- Abuk Prenses
- Ayazda Kalmış Bekçi
- Nick Name Ne Demek
- Sarı Çizmeli Mehmet Ağa
- Sehpa
- Nükleer Başlıklı Kız
- Günahsız Şeytan
İngilizce Nickler (Kısa Oyun Nickleri)
Oyun severler en çok İngilizce nickleri tercih ediyor. Bu listede Türkçe anlamları ile yabancı oyun isimleri bulunuyor. En güzel nickler arasından beğendiğiniz mutlaka olacak!
- The Falcon: Şahin
- The Fate: Kader
- Envy Gaming: Kıskançlık Oyunu
- Queens: Kraliçeler
- Regional President: Bölge Başkanı
- Toxic Friends: Zehirli Arkadaşlar
- Yamecah: Şeytan
- Finisher: Sonlandırıcı
- Immortal: Ölümsüz
- Indominus: Yerli
- Inferno: Cehennem
- Fire Lance: Ateş Mızrağı
- Fire-Bred: Ateşli
- Firecracker: Havai Fişek
- Fisheye: Balık Gözü
- Fist: Yumruk
- Flying Claw: Uçan Pençe
- Forever: Sonsuza Kadar
- Fox: Tilki
- The Hammer: Çekiç
- Harpoon: Zıpkın
- Night Terror: Gece Terörü
- Nightmare: Kabus
- Noir: Kara
- Hash: Doğramak
- Haunter: Hayalet
- Hawkeye: Şahin Göz
- Head-Knocker: Kafa Tokmağı
- Panther: Panter
- Paramour: Sevgili
- Pearl Heart: İnci Kalp
- Hellcat: Cehennem Kedisi
- Hero: Kahraman
- Hitter: Vurucu
- Hollowman: İçi Boş Adam
- İnfinity: Sonsuzluk
- Aspect: Bakıç Açısı
- Bender: Bükücü
- Lynch: Linç
- Psycho: Psikopat
- Ranger: Korucu
- Cobra: Kobra
- İnsurgent: İsyancı
- Ire: Öfke
- Phantasm: Fantezi
- Phantom: Hayalet
- Phosphorescent: Fosforlu
- Obliterator: Yok Edici
- Oleander: Zakkum
- Omen: Alamet
- Jubilee: Jübile
- Iron Heart: Demirkalp
- Creep: Sürünme
- Daemon: Arka Plan Programı
- Decay: Çürümek
- Rubble: Moloz
- Ironclad: Zırhlı
- Ivy: Sarmaşık
- Psychopath: Psikopat
- Chase: Kovalamak
- Unknown: Bilinmeyen
- Scar: Yara İzi
- Shiver: Titreme
- Dragon: Ejderha
- Jaguar: Jaguar
- Javelin: Cirit
- Kevlar: Çelik Yelek
- Quarter staff: Çeyrek Personel
- Rabies: Kuduz
- Radical: Radikal
- Skinner: Yüzücü
- Fender: Çamurluk
- Skull Crusher: Kafatası Kırıcı
- Poison: Zehir
- Kiddo: Çocuk
- The Killers: Katiller
- Lab Rat: Laboratuvar Faresi
- Lance: Mızrak
- Ranger: Korucu
- Raven: Kuzgun
- Diablo: Şeytan
- Sasquatch: Koca Ayak
- Trooper: Asker
- Hash: Doğramak
- Tweek: İki Hafta
- Doom: Kıyamet
- Fester: İltihap
- Wardon: Gardiyan
- Killer: Katil
- Wraith: Hayalet
- Zero: Sıfır
- Surge: Kabarmak
- Gargoyle: Çirkin Yaratık
- Reaper: Orakçı
- Rebel: İsyancı
- Lash: Kirpik
- Legacy: Miras
- Grave: Mezar
- Trip: Seyehat
- Gunner: Topçu
- Oracle: Kehabet
- Overthrow: Devirmek
- Get angry: Sinirlenmek
- Data store: Bilgi Deposu
- Hatred: Nefret
- Vein: Damar
- Void: Geçersiz
- Ironclad: Zırhlı
- Panic: Panik
- Wild animal: Vahşi Hayvan
- Genius: Dahi
- Protostar: Ön Yıldız
- Big Papa: Büyük Baba
- Mad Dog: Deli Köpek
- Bruise: Çürük
- Steel: Çelik
- Kevlar: Çelik Yelek
- Lightning: Yıldırım
- Bullet-Proof: Kurşun Geçirmez
- Fire-Bred: Ateşli
- Titanium: Titanyum
- Hurricane: Kasırga
- Iron-Cut: Demir Kesim
- Tempest: Fırtına
- Iron Heart: Demir Kalp
- Steel Forge: Çelik Dövme
- Pursuit: Kovalama
- Upsurge: Yükseliş
- Uprising: Ayaklanma
- Breaker: Kırıcı
- Sabotage: Sabotaj
- Subversion: Yıkım
- Rebellion: İsyan
- Insurgent: İsyancı
- Loch: Göl
- Behemoth: Dev
- Azrael: Azrail
- Furor: Öfke
- Uproar: Kargaşa
- Fury: Öfke
- Demented: Çılgın
- Wrath: Gazap
- Madness: Delilik
- Rage: Öfkelenmek
- Savage: Vahşi
- Frenzy: Çılgınlık
- Derange: Dengesizlik
- Darko: Karanlık
- Terminator: Sonlandırıcı
- Conqueror: Fatih
- The Butcher: Kasap
- Maximus: Maksimum
- Khan: Kağan
- Mr. Blonde: Sarışın
- Bleed: Kanama
- Skull: Kafatası
- Nail: Çivi
- Fist: Yumruk
- Skeleton: İskelet
- Bone: Kemik
- Razor: Ustura
- Annihilator: Yok Edici
- Finisher: Sonlandırıcı
- Wrecker: Enkaz
- Stabber: Bıçaklayan
- Saboteur: Sabotajcı
- Masher: Ezici
- Hitter: Vurucu
- Crusher: Kırıcı
- Wildcat: Yaban Kedisi
- Hellcat: Cehennem Kedisi
- Tomcat: Erkek Kedi
- Sniper: Kesin Nişancı
- Siege: Kuşatma
- Bullet: Mermi
- Bomber: Bombacı
- Eagle: Kartal
- Demise: Ölüm
- Phantom: Hayalet
- Grim: Gaddar
- Sepulcher: Mezar
- Axe: Balta
- Menace: Tehtid
- Damned: Lanet Olası
- Axe-man: Balta Adam
- Dementor: Ruh Emici
- Kafka: Kafkas
- Venom: Zehir
- Scream: Çığlık
- The Unholy: Kutsal Olmayan
- Shriek: Çığlık
- Abyss: Uçurum
- Rot: Çürüme
- Mace: Topuz
- Battleaxe: Savaş Baltası
- Hatchet: Balta
- Hammer: Çekiç
- Maul: Tokmak
- Sledgehammer: Balyoz
- Bludgeon: Kırbaç
- Lance: Mızrak
- Tiger Claw: Kaplan Pençesi
- Fire Lance: Ateş Mızrağı
- Quarterstaff: Çeyrek Personel
- Bullwhip: Kamçı
- War Hammer: Savaş Çekici
- Flying Claw: Uçan Pençe
- Dagger: Hançer
- Saber: Kılıç
- Cutlass: Pala
- Blade: Bıçak Ağzı
- Deathstalker: Ölüm Avcısı
- Snake: Yılan
- Wolf: Kurt
- Scorpion: Akrep
- Vulture: Akbaba
- Claw: Pençe
- Falcon: Şahin
- Malice: Kötülük
- Banshee: Ölüm Perisi
- Mannequin: Manken
- Mirage: Serap
- Nightmare: Kabus
- Raven: Kuzgun
- Rogue: Haydut
- Enchantress: Büyücü
- Shadow: Gölge
- Goddess: Tanrıça
- Half Pint: Yarım Bira
- Terror: Terör
- Ultra: Ultra
- Insomnia: Uykusuzluk Hastalığı
- Vanity: Kibir
- Vixen: Cadı
- Lolita: Lolita
- Wicked: Kötü
- Belle Starr: Güzel Yıldız
- White Tights: Beyaz Tayt
- Shieldmaiden: Kalkan Kız
- Madam: Hanımefendi
- Fate: Kader
- Deviant: Sapkın
- Deceit: Aldatma
- Caprice: Kapris
- Waylay: Yol Tarifi
- Myth: Efsane
- Ambush: Pusu
- Daydream: Hayal
- Hero: Kahraman
- Villain: Kötü Adam
- Puzzler: Bilinmez
- Virtual: Gerçek
- Curio: Antika
- Mercenary: Paralı
- Vile: Aşağılık
- Horror: Korku
- Vex: Canını Sıkmak
- Dismay: Dehşet
- Enmity: Düşmanlık
- Fright: Korku
- Panic: Panik
- Hostility: Düşmanlık
- Paramour: Sevgili
- Agony: Izdırap
- Rancor: Kin
- Inferno: Cehennem
- Malevolence: Kötü Niyet
- Blaze: Alev
- Poison: Zehir
- Spite: İnat
- Fiend: Şeytan
- Spirit: Ruh
- Spellbinder: Büyücü
- Vamp: Vampir
- Sorceress: Büyücü
- Soul: Ruh
- Temptress: Baştan Çıkarıcı
- She-Devil: O bir şeytan
- Savage: Vahşi
- Aeon: Uzun Zaman
- Tank: Tank
- Hawkeye: Şahin Göz
- Torchy: Meşale
- Dazzler: Göz Kamaştırıcı
- Vapor: Buhar
- X-Ray: Röntgen
- Exorcist: Şeytan Çıkaran
- She-Wolf: Dişi Kurt
- Zombie: Zombi
- Immortal: Ölümsüz
- Coyote: Çakal
- Crow: Karga
- Comet: Kuyruklu Yıldız
- Protostar: Ön Yıldız
- Bat: Yarasa
- Dark Matter: Karanlık Madde
- Mortal: Ölümlü
- Spitefulness: Kibir
- Bane: Yıkım
- Venom: Zehir
- Snake Eyes: Yılan Gözlü
- Militant: Militan
- Lock: Kilit
- Big Time: Büyük Zaman
- Explosive: Patlayıcı
- Gunpowder: Barut
- Eternity: Sonsuzluk
- Die-hard: Zor Ölüm
- Fanatic: Fanatik
- Crazed: Çılgın
- Alien: Yabancı
- Delirious: Çılgın
- Predator: Yırtıcı Hayvan
- Barbarian: Barbar
- Maniac: Manyak
- Double Double: Çift Kişilik
- Dagger: Hançer
- Breach: Çiğneme
- Wanderer: Avare
- Duchess: Düşeş
- Mademoiselle: Matmazel
- Lockback: Kilitleme
- Chasm: Uçurum
- Omen: Alamet
- Bodybag: Ceset Torbası
- Ghoul: Hortlak
- Shovel: Kürek
- Avenger: İntikamcı
- Thrasher: Çöpçü
- Ruiner: Yıkıcı
- Slaughter: Katliam
- Gash: Yara
Almanca Nickler (Anlamları ile Birlikte En Havalı İsimler)
Yabancı oyun nickleri arasından en çok arananların başında Almanca nickler geliyor. Kısa ve anlamlı nickler bu listede.
Killordie, Daddybe, Killix, Mortality, Gforce, Shadowhater, Killordie, Ordenskiller, Swordassassin, Ischkilldisch, Soulsaver, Halfheart, Jigsaw, Screamdoh, Dei, Mistermacblade, Xforsix, Multihack, Verbinden, Löwe, Körper, Rache, Dolch, Unendlichkeit, Abriss, Traum, Zerstörer, Hinterhalt, Arrogant, Grusel, Verrückt, Flamme, Bomber, Katastrophe
- Grusel: Korku
- Henker: Cellat
- Uçurum: Cliff
- Abriss: Yıkım
- Listig: Kurnaz
- Zerstörer: Yok Edici
- Barbar: Barbar
- Satan: Şeytan
- Seele saugend: Ruh Emici
- Verfault: Çürük
İtalyanca Nickler (En Güzel Yabancı Oyun Nickleri)
Oynadığı oyunda isim olarak İtalyanca nickler arayanlar için hazırlanan listemiz.
Posizione forte, Agguato, Tempesta, Mago, Lancia, Spirito, Vendetta, Seducente, Terrore, Ascia, Nonno, Gatto nero, Sangue, Sacco per cadaveri, Bombardiere, Macellaio, Distruzione, Groupstar, Lolita, Dominio, Senza paura, Spietato, Spirito volante, Boia, offeso, Soldato dei sogni, Attaccante professionista, Colpo pesante, Esordiente, Sciacallo, Creatura
Infinito – Sonsuzluk
scogliera – Uçurum
Cobra – Kobra
Artiglio – Pençe
astuto – Kurnaz
Inutile – Amaçsız
Ossigeno – Oksijen
Re dei giochi – Oyun Kralı
Gioco Mafia – Oyun Mafyası
Insonne – Uykusuz
Fransızca Oyun Nickleri (Kısa Oyun İsimleri)
Her ne kadar Fransızca isim tercih eden az olsada oyun severler için fransızca oyun nickleri yayınladık.
Destructeur, Démon, Fou, Chauve-souris, Terreur, Destruction, Hache, Arrogant, Quarterback, Roi de Kyun, Chasseur de la mort, Tromperie, Ennemi, Embuscade, Faux, Soldat solitaire, Soldat, Souverain, Créature, Intrus, Chef, Rookie, Bête, Fou Tueur, Star, Chasseur De Têtes, Ténèbres, Bad Boy
Homme Tigre – Kaplan Adam
Fou – Deli
Calamiteux – Belalı
Intrépide – Korkusuz
Guérisseur – Şifacı
Important – Can Alıcı
Combattant – Savaşçı
Superbe – Çarpıcı
Fille folle – Deli Kız
Jeu terminé – Oyun Bitti
4 Harfli Nickler
Kısa oyun nickleri arayanlar için 4 harfli nickler. Bu nickler en çok PUBG oyuncularına yakışacak.