Oyun nickleri, oyunlarda nickname olarak kullanmak için oyun severler tarafından sıklıkla değiştiriliyor. Oyuna yeni kayıt yaptıran veya eski oyun isimlerinden sıkılanlar yeni ve farklı isim arayışına koyuluyor. Bu yazıda tüm oyunlarda kullanılabilecek nicklere yer veriyoruz. En güzel, havalı( cool ), komik, almanca, ingilizce, italyanca, fransızca oyun nicki benim olsun diyenler bu listeyi mutlaka incelemeli!

En İyi Oyun Nickleri Türkçe 2024

Yaratıcı ve farklı oyun nickleri arayanlar için en iyi oyun nickleri. En havalı ve güzel nickleri listeden bulabilirsiniz.

Kiritik Rol

Kurye

Korsan

Hurda

Çürük Kabak

Yok Edici

Çılgın

Kahin

Pusu

Düşman

Karanlık Madde

Baş Görevli

Zehir

Ölüm Avcısı

Katliam

Küstah

İntikamcı

Dehşet

Huysuz

Baştan Çıkarıcı

Ölüm perisi

Peri Masalı

Bükücü

Siyah Güzellik

Şahin Göz

Alev

Zor Ölüm

Kemik

Yok Edici

Kırıcı

Çürük

Şeytan Çıkaran

Felaket

Sonsuzluk

Meşale

Kuyruklu Yıldız

Yıkım

Anormal

Pençe

Sorunlu

Çakal

Ölümsüz

Kobra

Kasırga

Kurnaz

Baykuş

Gece Görüşü

Ceset Torbası

Oyun Yöneticisi

Hızlı Bakış

Eleman

Kıskançlık Oyunu

Zor Ölüm

Şeytan

Sonlandırıcı

Ateş Mızrağı

Düşeş

Alamet

Havai Fişek

Yırtıcı Hayvan

Uçan Pençe

Sonsuza Kadar

İntikamcı

Gece Terörü

Sonsuz Ses

Online Deli

Oyun Faresi

Sosyal Kedi

Pubg Havalı İsimler – İnstagram Kullanıcı Adları

En Güzel Havalı Oyun Nickleri

Oyunda kullanacağı isim havalı olsun isteyenler için havalı oyun nickleri. Kısa ve yaratıcı oyun isimleri arasından beğendiklerinizi oynadığınız oyunda kullanabilirsiniz.

Hayalet

Panter

İnci Kalp

Linç

İsyancı

Alamet

Cehennem Kedisi

Vurucu

Bilinmeyen

Arka Plan Programı

Psikopat

Yara İzi

Çamurluk

Çirkin Yaratık

İçi Boş Adam

Vahşi Hayvan

Bükücü

Büyük Baba

Demir Kalp

Vurucu

Cehennem Kedisi

Öfke

Ayaklanma

Nefret

Kafatası Kırıcı

Korucu

Ezici

Çelik Yelek

Yaban Kedisi

Çivi

Ruh Emici

Yol Tarifi

Kesin Nişancı

Kötü Adam

Ölüm Avcısı

Ölüm Perisi

Dehşet

Mezar

Uçan Pençe

Panik

Kurşun Geçirmez

Kaplan Pençesi

Zırhlı

Beyaz Tayt

Laboratuvar Faresi

Yarım Bira

Koca Ayak

Kalkan Kız

Kıyamet

Manken

Balta

Çeyrek Personel

Katil

Kabus

Yüksek Topuk

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Anlamlı Nickler

Oyunda isminin ne olacağına karar veremeyen ve çok farklı bir isim arayanlar için anlamlı ve güzel nickler.

Annihilator: Yok Edici

Anomaly: Anomali

Alien: Yabancı

Abyss: Uçurum

Delirious: Çılgın

Darko: Karanlık

Agitator: Karıştırıcı

Agony: Izdırap

Daydream: Hayal

Diviner: Kahin

Ambush: Pusu

Animus: Düşman

Relative Performance: Göreceli Performans

Trink: Süs

Daredevil: Gözü Pek

Dark Matter: Karanlık Madde

Critical Role: Kritik Rol

Digital: Dijital

Dragon: Ejderha

Dazzler: Göz Kamaştırıcı

Strong Position: Güçlü Pozisyon

Window Of Opportunity: Şans

Chief Operating Officer: Baş Görevli

Aspect: Görünüş

Atom

Deathstalker: Ölüm Avcısı

Deception: Aldatma

Audacity: Küstah

Automatic: Otomatik

Avenger: İntikamcı

Axe: Balta

Ballistics: Balistik

Bane: Yıkım

Dismay: Dehşet

Banshee: Ölüm perisi

Barbarian: Barbar

Bat: Yarasa

Beguile: Eğlence

Behemoth: Dev

Belle Starr: Güzel Yıldız

Bender: Bükücü

Exorcist: Şeytan Çıkaran

Berserk: Çılgın

Big Time: Büyük Zaman

Black Beauty: Siyah Güzellik

Diablo: Şeytan

Dissent: Muhalefet

Black Cat: Kara Kedi

Blade: Bıçak Ağzı

Blaze: Alev

Die-hard: Zor Ölüm

Blood: Kan

Bludgeon: Kırbaç

Dementor: Ruh Emici

Bodybag: Ceset Torbası

Bomber: Bombacı

Bone: Kemik

Bookie: Bahisçi

Breaker: Kırıcı

Bruise: Çürük

Bullet: Mermi

Bullwhip: Kamçı

Enmity: Düşmanlık

Explosive: Patlayıcı

Calamity: Felaket

Executioner: Cellat

Caprice: Kapris

Giant: Devasa

Catwoman: Kedi Kadın

Chasm: Uçurum

Eternity: Sonsuzluk

Demolition: Yıkım

Enchantress: Büyücü

Deviant: Sapkın

Claw: Pençe

Cobra: Kobra

Comet: Kuyruklu Yıldız

Coyote: Çakal

Horror: Korku

Hostility: Düşmanlık

Hurricane: Kasırga

Crafty: Kurnaz

Crazed: Çılgın

Exterminator: Yok Edici

Crow: Karga

Crusher: Kırıcı

Curio: Antika

Enigma: Muamma

Cut: Kesmek

Cutlass: Pala

Destroyer: Yok Edici

Higher Tier: Yüksek Katman

Clever Ideas: Akıllı Fikirler

Real Value: Gerçek Değer

Global Director: Küresel Direktör

Prominent Gamer: Tanınmış Oyuncu

Mobile Device: Mobil Cihaz

Global Head: Küresel Başkan

Gaming Executive: Oyun Yöneticisi

Largest Gaming: En Büyük Oyun

Quick Look: Hızlı Bakış

Talent Agency: Yetenek Ajansı

Daggers: Hançerler

Electron: Elektron

Element: Eleman

Eğlenmek İsteyenlere Süper Komik Oyun Nickleri

Hem oyun oynamak hemde güldürmek isteyenler için komik nickler. Sizi eğlendirecek, oyun oynadığınız kişileri ise güldürecek komik oyun nickleri listesini sizler için hazırladıl.

NimMikYok

Portakallı Ördek

Otobüs Tarağı

Çekici

Aydan Gelen Aydan

Evi Su Bastı

Yamuk Prenses

Fındık Fıstık

ÇekYat

Kusmalık Klozet

Werder Veremem

Oydu Buydu

Abuk Prenses

Ayazda Kalmış Bekçi

Nick Name Ne Demek

Sarı Çizmeli Mehmet Ağa

Sehpa

Nükleer Başlıklı Kız

Günahsız Şeytan

İngilizce Nickler (Kısa Oyun Nickleri)

Oyun severler en çok İngilizce nickleri tercih ediyor. Bu listede Türkçe anlamları ile yabancı oyun isimleri bulunuyor. En güzel nickler arasından beğendiğiniz mutlaka olacak!

The Falcon: Şahin

The Fate: Kader

Envy Gaming: Kıskançlık Oyunu

Queens: Kraliçeler

Regional President: Bölge Başkanı

Toxic Friends: Zehirli Arkadaşlar

Yamecah: Şeytan

Finisher: Sonlandırıcı

Immortal: Ölümsüz

Indominus: Yerli

Inferno: Cehennem

Fire Lance: Ateş Mızrağı

Fire-Bred: Ateşli

Firecracker: Havai Fişek

Fisheye: Balık Gözü

Fist: Yumruk

Flying Claw: Uçan Pençe

Forever: Sonsuza Kadar

Fox: Tilki

The Hammer: Çekiç

Harpoon: Zıpkın

Night Terror: Gece Terörü

Nightmare: Kabus

Noir: Kara

Hash: Doğramak

Haunter: Hayalet

Hawkeye: Şahin Göz

Head-Knocker: Kafa Tokmağı

Panther: Panter

Paramour: Sevgili

Pearl Heart: İnci Kalp

Hellcat: Cehennem Kedisi

Hero: Kahraman

Hitter: Vurucu

Hollowman: İçi Boş Adam

İnfinity: Sonsuzluk

Aspect: Bakıç Açısı

Bender: Bükücü

Lynch: Linç

Psycho: Psikopat

Ranger: Korucu

Cobra: Kobra

İnsurgent: İsyancı

Ire: Öfke

Phantasm: Fantezi

Phantom: Hayalet

Phosphorescent: Fosforlu

Obliterator: Yok Edici

Oleander: Zakkum

Omen: Alamet

Jubilee: Jübile

Iron Heart: Demirkalp

Creep: Sürünme

Daemon: Arka Plan Programı

Decay: Çürümek

Rubble: Moloz

Ironclad: Zırhlı

Ivy: Sarmaşık

Psychopath: Psikopat

Chase: Kovalamak

Unknown: Bilinmeyen

Scar: Yara İzi

Shiver: Titreme

Dragon: Ejderha

Jaguar: Jaguar

Javelin: Cirit

Kevlar: Çelik Yelek

Quarter staff: Çeyrek Personel

Rabies: Kuduz

Radical: Radikal

Skinner: Yüzücü

Fender: Çamurluk

Skull Crusher: Kafatası Kırıcı

Poison: Zehir

Kiddo: Çocuk

The Killers: Katiller

Lab Rat: Laboratuvar Faresi

Lance: Mızrak

Ranger: Korucu

Raven: Kuzgun

Diablo: Şeytan

Sasquatch: Koca Ayak

Trooper: Asker

Hash: Doğramak

Tweek: İki Hafta

Doom: Kıyamet

Fester: İltihap

Wardon: Gardiyan

Killer: Katil

Wraith: Hayalet

Zero: Sıfır

Surge: Kabarmak

Gargoyle: Çirkin Yaratık

Reaper: Orakçı

Rebel: İsyancı

Lash: Kirpik

Legacy: Miras

Grave : Mezar

: Trip: Seyehat

Gunner: Topçu

Oracle: Kehabet

Overthrow: Devirmek

Get angry: Sinirlenmek

Data store: Bilgi Deposu

Hatred: Nefret

Vein: Damar

Void: Geçersiz

Ironclad: Zırhlı

Panic: Panik

Wild animal: Vahşi Hayvan

Genius: Dahi

Protostar: Ön Yıldız

Big Papa: Büyük Baba

Mad Dog: Deli Köpek

Bruise: Çürük

Steel: Çelik

Kevlar: Çelik Yelek

Lightning: Yıldırım

Bullet-Proof: Kurşun Geçirmez

Fire-Bred: Ateşli

Titanium: Titanyum

Hurricane: Kasırga

Iron-Cut: Demir Kesim

Tempest: Fırtına

Iron Heart: Demir Kalp

Steel Forge: Çelik Dövme

Pursuit: Kovalama

Upsurge: Yükseliş

Uprising: Ayaklanma

Breaker: Kırıcı

Sabotage: Sabotaj

Subversion: Yıkım

Rebellion: İsyan

Insurgent: İsyancı

Loch: Göl

Behemoth: Dev

Azrael: Azrail

Furor: Öfke

Uproar: Kargaşa

Fury: Öfke

Demented: Çılgın

Wrath: Gazap

Madness: Delilik

Rage: Öfkelenmek

Savage: Vahşi

Frenzy: Çılgınlık

Derange: Dengesizlik

Darko: Karanlık

Terminator: Sonlandırıcı

Conqueror: Fatih

The Butcher: Kasap

Maximus: Maksimum

Khan: Kağan

Mr. Blonde: Sarışın

Bleed: Kanama

Skull: Kafatası

Nail: Çivi

Fist: Yumruk

Skeleton: İskelet

Bone: Kemik

Razor: Ustura

Annihilator: Yok Edici

Finisher: Sonlandırıcı

Wrecker: Enkaz

Stabber: Bıçaklayan

Saboteur: Sabotajcı

Masher: Ezici

Hitter: Vurucu

Crusher: Kırıcı

Wildcat: Yaban Kedisi

Hellcat: Cehennem Kedisi

Tomcat: Erkek Kedi

Sniper: Kesin Nişancı

Siege: Kuşatma

Bullet: Mermi

Bomber: Bombacı

Eagle: Kartal

Demise: Ölüm

Phantom: Hayalet

Grim: Gaddar

Sepulcher: Mezar

Axe: Balta

Menace: Tehtid

Damned: Lanet Olası

Axe-man: Balta Adam

Dementor: Ruh Emici

Kafka: Kafkas

Venom: Zehir

Scream: Çığlık

The Unholy: Kutsal Olmayan

Shriek: Çığlık

Abyss: Uçurum

Rot: Çürüme

Mace: Topuz

Battleaxe: Savaş Baltası

Hatchet: Balta

Hammer: Çekiç

Maul: Tokmak

Sledgehammer: Balyoz

Bludgeon: Kırbaç

Lance: Mızrak

Tiger Claw: Kaplan Pençesi

Fire Lance: Ateş Mızrağı

Quarterstaff: Çeyrek Personel

Bullwhip: Kamçı

War Hammer: Savaş Çekici

Flying Claw: Uçan Pençe

Dagger: Hançer

Saber: Kılıç

Cutlass: Pala

Blade: Bıçak Ağzı

Deathstalker: Ölüm Avcısı

Snake: Yılan

Wolf: Kurt

Scorpion: Akrep

Vulture: Akbaba

Claw: Pençe

Falcon: Şahin

Malice: Kötülük

Banshee: Ölüm Perisi

Mannequin: Manken

Mirage: Serap

Nightmare: Kabus

Raven: Kuzgun

Rogue: Haydut

Enchantress: Büyücü

Shadow: Gölge

Goddess: Tanrıça

Half Pint: Yarım Bira

Terror: Terör

Ultra: Ultra

Insomnia: Uykusuzluk Hastalığı

Vanity: Kibir

Vixen: Cadı

Lolita: Lolita

Wicked: Kötü

Belle Starr: Güzel Yıldız

White Tights: Beyaz Tayt

Shieldmaiden: Kalkan Kız

Madam: Hanımefendi

Fate: Kader

Deviant: Sapkın

Deceit: Aldatma

Caprice: Kapris

Waylay: Yol Tarifi

Myth: Efsane

Ambush: Pusu

Daydream: Hayal

Hero: Kahraman

Villain: Kötü Adam

Puzzler: Bilinmez

Virtual: Gerçek

Curio: Antika

Mercenary: Paralı

Vile: Aşağılık

Horror: Korku

Vex: Canını Sıkmak

Dismay: Dehşet

Enmity: Düşmanlık

Fright: Korku

Panic: Panik

Hostility: Düşmanlık

Paramour: Sevgili

Agony: Izdırap

Rancor: Kin

Inferno: Cehennem

Malevolence: Kötü Niyet

Blaze: Alev

Poison: Zehir

Spite: İnat

Fiend: Şeytan

Spirit: Ruh

Spellbinder: Büyücü

Vamp: Vampir

Sorceress: Büyücü

Soul: Ruh

Temptress: Baştan Çıkarıcı

She-Devil: O bir şeytan

Savage: Vahşi

Aeon: Uzun Zaman

Tank: Tank

Hawkeye: Şahin Göz

Torchy: Meşale

Dazzler: Göz Kamaştırıcı

Vapor: Buhar

X-Ray: Röntgen

Exorcist: Şeytan Çıkaran

She-Wolf: Dişi Kurt

Zombie: Zombi

Immortal: Ölümsüz

Coyote: Çakal

Crow: Karga

Comet: Kuyruklu Yıldız

Protostar: Ön Yıldız

Bat: Yarasa

Dark Matter: Karanlık Madde

Mortal: Ölümlü

Spitefulness: Kibir

Bane: Yıkım

Venom: Zehir

Snake Eyes: Yılan Gözlü

Militant: Militan

Lock: Kilit

Big Time: Büyük Zaman

Explosive: Patlayıcı

Gunpowder: Barut

Eternity: Sonsuzluk

Die-hard: Zor Ölüm

Fanatic: Fanatik

Crazed: Çılgın

Alien: Yabancı

Delirious: Çılgın

Predator: Yırtıcı Hayvan

Barbarian: Barbar

Maniac: Manyak

Double Double: Çift Kişilik

Dagger: Hançer

Breach: Çiğneme

Wanderer: Avare

Duchess: Düşeş

Mademoiselle: Matmazel

Lockback: Kilitleme

Chasm: Uçurum

Omen: Alamet

Bodybag: Ceset Torbası

Ghoul: Hortlak

Shovel: Kürek

Avenger: İntikamcı

Thrasher: Çöpçü

Ruiner: Yıkıcı

Slaughter: Katliam

Gash: Yara

Almanca Nickler (Anlamları ile Birlikte En Havalı İsimler)

Yabancı oyun nickleri arasından en çok arananların başında Almanca nickler geliyor. Kısa ve anlamlı nickler bu listede.

Killordie, Daddybe, Killix, Mortality, Gforce, Shadowhater, Killordie, Ordenskiller, Swordassassin, Ischkilldisch, Soulsaver, Halfheart, Jigsaw, Screamdoh, Dei, Mistermacblade, Xforsix, Multihack, Verbinden, Löwe, Körper, Rache, Dolch, Unendlichkeit, Abriss, Traum, Zerstörer, Hinterhalt, Arrogant, Grusel, Verrückt, Flamme, Bomber, Katastrophe

Grusel: Korku

Henker: Cellat

Uçurum: Cliff

Abriss: Yıkım

Listig: Kurnaz

Zerstörer: Yok Edici

Barbar: Barbar

Satan: Şeytan

Seele saugend: Ruh Emici

Verfault: Çürük

İtalyanca Nickler (En Güzel Yabancı Oyun Nickleri)

Oynadığı oyunda isim olarak İtalyanca nickler arayanlar için hazırlanan listemiz.

Posizione forte, Agguato, Tempesta, Mago, Lancia, Spirito, Vendetta, Seducente, Terrore, Ascia, Nonno, Gatto nero, Sangue, Sacco per cadaveri, Bombardiere, Macellaio, Distruzione, Groupstar, Lolita, Dominio, Senza paura, Spietato, Spirito volante, Boia, offeso, Soldato dei sogni, Attaccante professionista, Colpo pesante, Esordiente, Sciacallo, Creatura

Infinito – Sonsuzluk

scogliera – Uçurum

Cobra – Kobra

Artiglio – Pençe

astuto – Kurnaz

Inutile – Amaçsız

Ossigeno – Oksijen

Re dei giochi – Oyun Kralı

Gioco Mafia – Oyun Mafyası

Insonne – Uykusuz

Fransızca Oyun Nickleri (Kısa Oyun İsimleri)

Her ne kadar Fransızca isim tercih eden az olsada oyun severler için fransızca oyun nickleri yayınladık.

Destructeur, Démon, Fou, Chauve-souris, Terreur, Destruction, Hache, Arrogant, Quarterback, Roi de Kyun, Chasseur de la mort, Tromperie, Ennemi, Embuscade, Faux, Soldat solitaire, Soldat, Souverain, Créature, Intrus, Chef, Rookie, Bête, Fou Tueur, Star, Chasseur De Têtes, Ténèbres, Bad Boy

Homme Tigre – Kaplan Adam

Fou – Deli

Calamiteux – Belalı

Intrépide – Korkusuz

Guérisseur – Şifacı

Important – Can Alıcı

Combattant – Savaşçı

Superbe – Çarpıcı

Fille folle – Deli Kız

Jeu terminé – Oyun Bitti

4 Harfli Nickler

Kısa oyun nickleri arayanlar için 4 harfli nickler. Bu nickler en çok PUBG oyuncularına yakışacak.