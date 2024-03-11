Yıllardır yemeklerimizin yanında tükettiğimiz olmazsa olmazımız ve aynı zamanda tüketirken en çok korktuğumuz besin ekmek. Gerçekten ekmek zararlı mı? Ekmek neden bu kadar çok medyanın malzemesi oldu? Nedir bu ekmeğin sizden çektiği, rahat bırakın artık! Ekmek konusunu aydınlatmanın zamanı geldi. Her besinin fazla tüketildiğinde zararları olabileceği gibi ekmeğin de fazlası zarardır. Peki bu zararları minimuma indirmek için hangi ekmek çeşidini tüketmeliyiz? Başka bir deyişle en sağlıklı ekmek hangisidir?

En Sağlıklı Ekmek Hangisidir?

Ekmek tahıl grubunda yer alan bir besindir ve en fazla tüketilen tahıl ürünüdür. Bir tahıl tanesi; ruşeym, endosperm ve kabuktan oluşur. Tahıldaki bu üç bileşenin birlikte olmasına tam tahıl adı verilir. Peki en sağlıklı ekmek hangisidir?

Ekmeğin içerdiği besin ögeleri buğday tanesinin saflaştırılma derecesine göre farklılık gösterir. Öğütülme aşamasında buğdayın öz ve kepek kısmının ayrılması besin değerinde kayıplara neden olur. Bu yüzden ekmek yapımında tam buğday unu seçilmesi öneriler arasındadır.

Beyaz un, tam tahıllı buğday ununa göre daha az posa, vitamin ve mineral içerir. Tam tahıllı ekmeler B vitaminleri için depo kaynağıdır. Tam tahıllı ekmek tüketen insanlar B vitamini eksikliklerinden kaynaklanan, pellegra ve beriberi hastalığından korunmuş olur. Yapılan bazı çalışmalarda tam tahıllı ekmek tüketen bireylerin, kalp hastalıklarından, obeziteden ve diyabetten korunduğu sonucuna ulaşılmış.

Tam tahıllı ekmek, beyaz ekmekten daha fazla posa içerdiği için bağırsak sağlığını da iyi yönde etkiler. Bağırsak içerisindeki yararlı bakterileri artırır, dışkı hacmini artırarak daha sık dışkılamaya yardımcı olur.

Tam tahıllı ekmeğin glisemik indeksi içerdiği karbonhidrat türlerinden dolayı beyaz ekmeğe göre daha düşüktür. Böylece tam tahıllı ekmek tüketimi diyabetik hastalarda insülin salınımının düzenlenmesine, kan şekerinin daha yavaş yükselmesine yardımcı olur. Aynı zamanda tam tahıllı ürünler tüketen diyabetik hastalarla yapılan çalışmalarda kan trigliserit, kolesterol ve glukoz değerlerinde düşüş gözlenmiş.

Ekmek tüketiminde mayalı ekmek tercih edilmeli yufka gibi mayasız ekmeklerden kaçınılmalıdır. Sebebi ise bakır, demir, çinko gibi bazı minerallerin emiliminin, mayalı ekmek tüketildiğinde kolaylaşmasıdır. Tam tahıllı unlardan ya da tam tahıl içeren karışık unlardan yapılan mayalı ekmekler tüketim için tercih edilmelidir. Çünkü, bu ekmeklerin besin değeri beyaz ekmekten daha iyidir ve hastalıklara karşı koruyucudur.

Sonuç olarak; tam tahıllı, tam buğday veya kepekli ekmek tüketimi beyaz ekmek tüketimine göre daha koruyucu ve daha faydalıdır.