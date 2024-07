En yakın arkadaşa dosta doğum günü mesajı olarak ne göndersem diye düşünüyorsanız, yakın arkadaşa doğum günü mesajları en güze mesajı bularak göndermenize yardımcı olacak. İyi günde kötü günde yanınızda olan ve bir çok anılarınızın bulunduğu dostunuza göndereceğiniz doğum günü mesajları ile onu mutlu edebilirsiniz. Arkadaşınız ister yakınınızda ister uzağınızda olsun hiç fark etmez. Dostuna doğum günü mesajı göndererek sevgi dolu sözlerle kutlayabilirsiniz.

En Yakın Arkadaşa Doğum Günü Mesajı

Hayatımda olman şimdiye kadarki en heyecan verici şeydi. En tatlı kelimelerin tarif edemeyeceği bir arkadaşsın. Beni herkesten daha iyi anlıyorsun. Şimdiye kadar edindiğim o harika arkadaş olarak kalacaksın. Doğum günün kutlu olsun.

En yakın arkadaşımın doğum günü kutlu olsun! Bu güzel günde size sonsuz mutluluk, kahkaha, neşe ve sevgi diliyorum. İyi günler!

Arkadaşım olarak sana sahip olmak bir ayrıcalık ama sana en iyi arkadaşım olarak sahip olmak dünyadaki en iyi şey. Mutlu Yıllar tatlım.

En iyi arkadaş, geçmişinizi anlayan, geleceğinize inanan, içinizdeki en iyiyi ortaya çıkaran ve sizi olduğunuz gibi kabul eden kişidir. Sen benim için en iyi arkadaşsın. Bu yılın en iyi şekilde taşınmasını diliyorum. Doğum günün kutlu olsun kanka.

Hem bugün hem de bundan sonra her gün sana değer veriyorum, çünkü sen benim en iyi arkadaşımsın. Bugün senin doğum günün, bu yüzden mutlu ol, iyi eğlenceler ve unutma, tıpkı senin benimki gibi senin de her zaman arkandayım. Günün getirdiği nimetin tadını çıkar ve seni seviyorum.

En iyi arkadaşım olarak beni dünyanın en şanslı insanı yaptın ve sana arkadaşım dediğim için mutluyum. Doğum günün kutlu olsun!

Sen benim en iyi arkadaşımsın. Her zaman yanımdasın, destekliyorsun, cesaretlendiriyorsun ve anlamsız konuşmalarımı dinliyorsun. Senin gibi bir arkadaş olmadan yemek yapmayı, seyahat etmeyi, alışveriş yapmayı ve film izlemeyi hayal edemiyorum. Sen en iyisin. Doğum günün kutlu olsun en iyi arkadaşım.

Sen hayatımda gerçekleşen bir mucizesin. Bana böyle harika bir arkadaş verdiği için Allah’a şükretmediğim hiçbir gün geçmiyor. Hayatta seninle tanıştığım için mutlu ve şanslıyım. Sen sadece hayatım için bir nimet değil, sonsuza kadar sahip olmaya değer iyi bir arkadaşsın. Doğum günün kutlu olsun.

Türünün en iyisi olan bir dahinin doğum gününü kutluyorum. Sen insanlık için bir hazinesin ve her günümü sonuna kadar tutmaya değer bir arkadaş olduğunu bilmen için harcayacağım. Kimin haklı kimin haksız olduğu konusunda kavga etsek de seni seviyorum. Mutlu Yıllar arkadaşım.

Kalbinizin tüm arzularıyla ve şimdiye kadar dua ettiğiniz her şeyle dolu bir doğum günü diliyorum. Doğum günün kutlu olsun!

Doğum günleri her yıl gelir ama senin gibi arkadaşlar ömür boyu sadece bir kez gelir. Hayatıma girdiğin için çok mutluyum. Doğum günün kutlu olsun

Sen benim ilham perim ve kanımsın. Birlikte yaşadığımız şeyler bizi sonsuza kadar bağlayacak. Beni her zaman kolladığın için sana minnettarım. Sen özelsin ve hayatıma getirdiğin nimetin her santimine minnettarım. Doğum günün kutlu olsun

İyilik ve neşe yolunu bulsun, bugün ve sonsuza dek hiçbir iyi şeyden mahrum kalmamanız dileğiyle. İyi ki doğdun canım!

Mutlu Yıllar arkadaşım. Her zaman yanımda olacağına güvenebileceğim tek kişi. En iyi arkadaşım, sen bir her şeysin. İyi ki doğdun canım.

Bana en iyi arkadaşın gerçek anlamını gösteren kişinin doğum günü kutlu olsun. Sıcak dileklerimi sevgiyle kabul etmen dileğiyle.

Bazen senin gibi düşünceli bir arkadaşı hak etmek için ne yaptığımı merak ediyorum. Sen her şey bir arada birleşmişsin. Sen hayatımdaki en önemli insansın ve o konuma asla şans eseri değil, benim için yaptığın güzel şeyler sayesinde geldin. Mutlu Yıllar arkadaşım.

Doğum günün kutlu olsun dostum. Nadir bir cins olduğun için bugünü resmi tatil yapardım ama bunu başka bir güne bırakalım. Bugün ve dünyadaki her gün gülümse, sevgili dostum.

Hayatımı en güzel anılarla dolduran bir arkadaş altından daha değerlidir. Benim için bunu ve daha fazlasını yapan tek gerçek arkadaşıma harika bir doğum günü diliyorum.

Bu özel günde sana alabileceğim en güzel hediyeyi düşünüyordum sonra bana sahip olduğunu hatırladım. Doğum günün kutlu olsun.

Birçok insan için arkadaş kelimesi sadece bir harf dizisidir. Benim için ise mutluluk ve güç kaynağı. Doğum günün kutlu olsun dostum!

Beni senden daha iyi tanıyan kimse yok. Sen benim sonsuza kadar saklamak isteyeceğim en iyi arkadaşımsın. Size mutlu bir yaşam ve mutlu bir doğum günü diliyorum!

Mutlu mutlu yıllar! Bugün tüm pastaları, sevgiyi, sarılmayı ve mutluluğu hak ediyorsun. günün tadını çıkar arkadaşım!

Arkadaşlığımız beni güçlü ve dirençli tuttu. Doğum günün kutlu olsun ve sığınağım olduğun için teşekkür ederim.

En iyi arkadaşıma onun benim için harika olduğu kadar harika bir doğum günü diliyorum. Doğum günün kutlu olsun balım!

Binlerce mumun parıltısı hala sizi gölgede bırakmaya yetmiyor. Doğum günün kutlu olsun ve dünyanın en iyi arkadaşı olduğun için teşekkür ederim.

Hiçbir şeyim yokken sen benim yanımdaydın. Bir zamanlar kaybettiğim yerde bana umut verdin. Karanlıktayken bana ışık gösterdin. Yolumu bulamayınca bana yol gösterdin, kimsem yokken bana dostluk verdin. Sen gerçekten ender bir mücevhersin ve hayatımın her gününde seni kutlamaya devam edeceğim. Doğum günün kutlu olsun en iyi arkadaşım; önünüzde harika bir yıl var!

Sana karşı hissettiklerimi anlatacak kelimelerim yok. Seninle tanışmak hayatımda başıma gelen en güzel şey. Doğum günün kutlu olsun!

Sen benim hakkımda her şeyi biliyorsun, ben senin hakkında her şeyi biliyorum. En iyi arkadaşız, yada yada yada. Birbirimizin zihnini okuyabildiğimiz için yaratıcı bir mesaja ihtiyacım yok.

Hayattaki iyi şeyler, her zaman iyi şeyler yapanların başına gelmeyebilir, ancak bugün ve yeni yaşınızı oluşturan her gün, hayatın nimetlerinin bolluğunu kesinlikle alacaksın. İyi ki doğdun canım.

Doğum gününde, hayatta en çok istediğin şeyin sana hayal ettiğin gibi ya da daha iyi bir şekilde gelmesini diliyorum. Doğum günün kutlu olsun!

Seninle olan özel gününü kutlarken yanında olmayabilirim ama seni düşündüğümü ve sana harika bir doğum günü dilediğimi bilmeni isterim.

Sevgi ve hayat dolu olağanüstü bir ruh için, sen benim ve çevrendeki herkes için bir nimetsin. Sevgi ve mutlulukla dolu özgür ruhunuz, seninle ilgili en çok değer verdiğim şeylerden biri. Zeka ve bilgelik seviyen her şeyi aşıyor ve nazik ruhun nasıl bir melek olduğunu merak etmemi sağlıyor. İyi ki doğdun sevgili arkadaşım.

Bugün senin doğum günün ve sana hayatta harika şeyler diliyorum. Hayatınızdaki harika şeylerin başlangıcını işaretleyecek unutulmaz bir gün diliyorum.

En iyi arkadaş, daha iyi bir insan olman için sana meydan okuyan kişidir. Seni üzgün ya da gözyaşları içinde görmeye dayanamayan biri. İkinizin paylaştığı şeylere sadık, sadık ve bağlı kalan ve her koşulda yanınızda olan biri. Mutluyum çünkü benim için tam olarak bu sensin. Doğum günün kutlu olsun, canım!

Keşke benim gözümden kendini görebilsen ve ne kadar özel olduğunu görebilsen. Doğum günün kutlu olsun, sevgili en iyi arkadaşım.

En iyi arkadaşlarımdan birinin doğum günü kutlu olsun. Kendi şakalarımıza gülmek ve birbirimizi aklı başında tutmak için bir yıl daha! Seni seviyorum ve doğum günün kutlu olsun!

Seninle tanışmak bir nimetti, iyi arkadaş. Her zaman aklımdasın ve sonsuza kadar kalbimdesin. Bugün kraliçeme çok mutlu bir doğum günü dilemek istiyorum.

Sevgili dostum, hayatımda senin gibi bir kadın olduğu için minnettarım. Doğum günün kutlu olsun ve söylemeliyim ki seninle geçirilen her an kutsaldır.

Her gün, hayatımda olduğun için gurur duyuyorum. Sen sonsuza kadar saklamak istediğim o arkadaşsın. Doğum günün kutlu olsun

Dostuma doğum günü mesajı göndermek istiyorum diyorsanız, o günü özel kılacak mesajlar ile kutlama yapabilirsiniz. Yakın veya uzak demeden dostunuzu çok mutlu edecek mesajlardan birini seçerek gönderebilirsiniz. Doğum günü mesajı seçerken duygularınızı ve aranızdaki ilişkiyi en iyi şekilde yansıtan mesajları kullanmalısınız. İlişkinizi yansıtacak olan duygusal mesajlar en yakın arkadaşınızın mutluluğunu arttıracaktır. Arkadaşa uzun doğum günü mesajı göndermek istiyorsanız sayfada yer alan dostuna doğum günü mesajı listesinden en güzel mesajı seçerek gönderebilirsiniz.

Hayatımda olduğun için dünyadaki en şanslı insanım. Sen benim en büyük motivasyonumsun. Sana en iyi doğum gününü ve önünüzde harika bir yıl diliyorum.

Güzel en iyi arkadaşımın doğum günü kutlu olsun! Arkadaşlığın kalbime huzur getiriyor. Sana neşe ve sevgi dolu bir hayat diliyorum.

Sen benim akıl hocamsın, bana hayatta ilham veren kişisin. Sana şimdiye kadarki en iyi doğum gününü diliyorum en iyi arkadaşım

Her şeyin fazlası kötüdür diye bir söz vardır. Ama seninle tanışmadılar dostum. Senin fazlası cennetlik. Dünyanın en güzel kadınının doğum günü kutlu olsun.

Doğum günün kutlu olsun, umarım hayat sana yaşla birlikte gelen tüm güzellikleri getirmeye devam eder.

Hayatım daha zengin ve çok daha iyi çünkü sen benim arkadaşımsın. Umarım bu yıl sana olmasını umduğun her şeyi getirir. Mutlu Yıllar benim sevgili arkadaşım.

Bir sonraki doğum gününü ve ondan sonrakini kutlamak için burada olacağım çünkü sen her zaman birlikte olmaya değer bir arkadaşsın. Doğum günün kutlu olsun.

Uzun zamandır en yakın ve en sevdiğim arkadaşımsın. Doğum gününüzde ve gelecek yılda sana en iyisini diliyorum. Doğum günün kutlu olsun.

Aptal ruh hallerime ve çılgın çizgilerime rağmen benimle kaldın. Beni şikayetlerime ve sık sık kavgalarıma rağmen sevdin. Kendimden şüphe duyduğum zamanlarda bile bana her zaman inandın. Sen sadece benim için değil, insanlık için de bir nimetsin. Doğum günün kutlu olsun.

Bolca sevgi, sağlık, mutluluk, tutku ve güç dilediğim en güzel kadına mutlu yıllar demek istiyorum. Gününün tadını çıkar tatlı arkadaşım.

Benim için her zaman iyi bir arkadaş oldun. Sana ne zaman ihtiyacım olsa yanımda oldun. Mutlu Yıllar benim sevgili arkadaşım.

Senin gibi harika bir kız kardeşi ve gerçek bir arkadaşı varken kimin mucizeye ihtiyacı var! Benim için harika ve güvenilir bir kız kardeş olduğun için teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun.

Doğum günün kutlu olsun canım. Yıllar boyunca, yolculuğumuz gerçek dostluğun var olduğunun bir kanıtı oldu. Daha nice mutlu yıllara.

Evet, özel bir gün, çünkü bu özel günde dünyanın en kibar ve güzel kalpli adamı doğdu. Doğum günün kutlu olsun dostum, hayata katıldığın için teşekkürler.

Tıpkı bir çiçek gibi, erdemlerine değer veriyorum. Bir asker gibi, cesaretine değer veriyorum. Bir güvercin gibi sakinliğine değer veriyorum ve bir arkadaş gibi sadakatine değer veriyorum. Doğum günün kutlu olsun en iyi arkadaşım.

Benimle olduğun zaman, varlığının getirdiği huzur ve neşe dünyadaki en güzel duygudur. Sen yanımda olduğun için kendime güveniyorum. Seni ne kadar sevdiğimi ve sana değer verdiğimi haykırmak istiyorum. Sen dünyadaki en iyi arkadaşsın. Doğum günün kutlu olsun.

En iyi arkadaşım olmadan ne yapardım? Ne kadar güvenilir ve özenli olduğunu kanıtladın ve bunun için sonsuza dek minnettarım. Kazanmaya devam et canım. Doğum günün kutlu olsun.

Sana sahipken başka ne isterim. İlgileniyorsun, sevgi dolusun, destekleyicisin ve hayattaki mükemmel partnerimsin. Senin içinde her şeye sahip olduğum için mutluyum. Doğum günün kutlu olsun.

Hayat arkadaşımın doğum günü kutlu olsun. Sen dünyadaki en iyi arkadaşsın. Orada kimse yokken, sen her zaman yanımdasın, yanımdasın. Senin gibi harika bir insanı hak etmek için ne yaptım bilmiyorum ama seni bana verdiği için Allah’a minnettarım. Daha nice yıllar sağlık ve mutluluk sınırsız. sen en iyisisin canım

Arkadaşlığının benim için ne kadar önemli olduğunu ifade edecek kelimeler bulmak zor. Hayatımdaki her önemli anın bir parçası oldun ve ne zaman zorluk ya da üzüntü yaşasam yanımda oldun. Doğduğun bu günde, sana her mutluluk ve bereket diliyorum. Mutlu Yıllar benim sevgili arkadaşım.

En yakın arkadaşa doğum günü mesajı uzun

Sen başıma gelen en iyi şeysin. Hayatıma çok fazla neşe getirdin ve sen geldiğinden beri hayatım aynı kalmadı. Bu günü seninle kutluyorum. Allah seninle beraber olsun Doğum günün kutlu olsun.

Tüm hayallerinin gerçekleşmesini isterdim, ama o zaman gelecek yıl senin için bir dilek bulmak benim için zor olurdu, o yüzden sadece doğum günün kutlu olsun dememe izin ver!”

Rabbim, en iyi ve en merhametli, sen gelmiş geçmiş en büyüksün. Arkadaşımı bu neslin en iyilerinden biri olarak seçmeni rica ediyorum. Senden onun işlerini kolaylaştırmanı ve onu hayatı boyunca mutlu etmeni istiyorum. Doğum günün kutlu olsun.

Birbirimizin doğum günlerini hatırlayamayacak kadar bunak olduğumuzda bile arkadaşım olduğunu umduğum birinin doğum günü kutlu olsun.

Ailelerimizi seçemiyoruz ama arkadaşlarımızı seçebiliyoruz. Bana aileden daha yakın oldun. Seninle her şey hakkında konuşabilirim ve sen her zaman üzgün olduğumda beni daha iyi hissettirirsin. Doğum gününde ve yaşamın boyunca sana en iyisini diliyorum.

Sen sadece en iyi arkadaş değilsin, aynı zamanda gerçek bir arkadaşsın. Benim için yaptığın her şey için teşekkür ederim. Umarım en mutlu doğum günlerini yaşarsın!

Benim hakkımda her şeyi biliyorsun ve hala en iyi arkadaşım olmaya karar veriyorsun… çok rahatsız bir kadınsın, bunu biliyorsun değil mi? Doğum günün kutlu olsun!”

İyi günde ve kötü günde, elbette önemli değil, her zaman yanında olacağım. Mutlu Yıllar arkadaşım! İyi günündeysen biz daha çok eğleniriz ama kötü günündeysen her zaman konuşmaya ya da susmaya hazırım. Seni her daim seveceğim.

Doğum günün kutlu olsun, en iyi arkadaşım. Zor zamanlar olduğunda, çivilerden daha sert oldun. Hayatımda bu kadar güçlü bir güç olduğun için teşekkür ederim.

Her şeyde benim için oradaydın. Doğum gününde düşüncelerimde ve dualarımdasın. Umarım gerçekten ne kadar harika bir arkadaş olduğunu ve benim için ne kadar özel bir insan olduğunu biliyorsundur. Doğum günün kutlu olsun!

Doğum günün kutlu olsun! Doğum gününüz en büyük dileklerinizin gerçekleşmesiyle dolsun. Sen harika bir arkadaşsın ve hayatımda olduğun için çok müteşekkirim.

Umarım bu özel gün, hatırlaman için harika, neşe dolu ve seni mutlu eden her şeyle dolu harika bir gündür! Mutlu Yıllar benim sevgili arkadaşım.

Baştan sona gerçek bir arkadaşsın ve seni tanıdığıma çok memnunum. En sevdiğiniz şeylerle dolu harika bir doğum günü dilerim.

Hayatımda senin gibi bir arkadaşa sahip olmak ne büyük bir hediye. En sevdiğin şeylerle dolu bir doğum günü geçirmen dileğiyle. Her şeyin en iyisini hak ediyorsun.

Dostuma Doğum Günü Mesajı

Doğum günün kutlu olsun dostum! Hayatıma çok fazla mutluluk ve eğlence getiriyorsun. Daha nice güzel anılar biriktireceğiniz nice yıllar dilerim.

Arkadaşlık hayatın en büyük hediyelerinden biridir. Bu yüzden, doğum günün için sana sadık dostluğumdan bir yıl daha hediye ediyorum. Doğum günün kutlu olsun!

Doğum günün kutlu olsun, tanıdığım en kibar en cömert insana. Sadece kendin olarak tüm hayatımızı daha iyi hale getiriyorsun. Umarım günün de sizin kadar harikadır. Doğum günün kutlu olsun dostum!

Her zaman telefonu açtığın için, dünyanın en iyi kucaklarını verdiğin ve yaptığım her şeyi desteklediğin için teşekkür ederim. Doğum gününüzde en iyi arkadaşınız burada!

Doğum günün kutlu olsun, hayatım. En azından benim için yaptıklarına minnettarım ve sonuna kadar seninle olacağıma söz veriyorum. Seni seviyorum dostum.

Sana kalbinin taşıyabileceği tüm neşe ve mutlulukları diliyorum ve hayatının en iyi şeylerle dolu olmasını diliyorum. Doğum günün kutlu olsun sevgili en iyi arkadaşım!

En iyi ve en kötü yanını gördüm. Her şeyi seninle yaşadım ve bunun için senin en iyi arkadaşın olmaktan gurur duyuyorum. Doğum günün kutlu olsun.

Hayatımda ne kadar önemli olduğunu anlatmaya kelimeler yetmez. Doğum günün kutlu olsun, sevgili arkadaşım!

Beni benden daha iyi tanıyan birinin doğum günü kutlu olsun. Arkadaşın olarak daha uzun yıllar yanındayım.

Hayatın mutluluk ve sevginin güneşi ile parlasın. Doğum günün için sana en iyi dileklerimi gönderiyorum! Doğum günün kutlu olsun kızım!

Sevgili arkadaşım, çok sevecen ve ilgilisin ve başkaları için çok şey yapıyorsun. Bugün her şey seninle olsun. Doğum günün kutlu olsun!

Bu yılın sana hayal edebileceğiniz tüm mutlulukları getirmesi ve tüm hayallerinizin gerçekleşmesini diliyorum. Mutlu yıllar.

Sen sadece benim arkadaşım değilsin. Bana aileden daha yakın oldun. Seni bunca yıldır tanıdığım için çok şanslıyım. Doğum günün kutlu olsun!

Sen sadece bir arkadaş değilsin; sen benim herşeyimsin. Bu doğum gününün hayatındaki harika şeylerin başlangıcı olması için dua ediyorum. Harika bir doğum günü geçir.

Farklılıklarımız bizi kırmadı ve hayatın zorlukları bizi ayırmadı. Seninle birlikte doğum gününü kutluyorum çünkü bu bizim doğum günümüz. Sorunların benim sorunlarım ve mutlu anların benim. Doğum günün kutlu olsun.

Bugün önemli birinin doğum günü olduğu için çok erken kalkmak zorunda kaldım. Hayatımda özel bir insan oldun. Dilediğin tüm harika şeyleri hak ediyorsun çünkü güzel bir ruhun var. Arkadaşın olmak hayatımda başıma gelen en iyi şey.

Hayatımda gördüğüm en güzel kalbe sahip dünyanın en muhteşem insanına mutlu yıllar. Seni seviyorum canım ve hem bugün hem de sonsuza dek yaptığın her şeyin en iyisini dilemeye devam edeceğim. Doğum günün kutlu olsun.

İnsanlar her zaman mükemmel olmayabilir ama sen benim için mükemmel olan tek arkadaşsın. Arkadaşlığımız sayesinde hayatımın ne kadar değiştiğini anlamıyorsun. Doğum günün kutlu olsun, dünyanın en iyi arkadaşı.

Seninle ve hayatımda oynadığın her rolünle gurur duyuyorum. Yol düzgün değil ama sen benimle buralara kadar geldin. Biliyorsun ki bugün senin ise benim de özel günüm. Hayatım daha zengin ve çok daha iyi çünkü sen, arkadaşım. Umarım bu yıl sana hayattan beklediğin her şeyi getirir. Doğum günün kutlu olsun, şampiyonum ve en iyi arkadaşım.

Sen sadece benim arkadaşım değilsin, sen ailemsin. Doğum gününü her kutladığımda, arkadaşlığımızın ne kadar değerli olduğunu düşünmeye devam ediyorum. Şu andan itibaren zamanın sonuna kadar seninle olan arkadaşlığıma her zaman değer vereceğim. Zeki, akıllı, anlayışlı ve bilgelik dolusun. Arkadaş olarak sahip olunabilecek en iyi insan olmaya devam ediyorsun. Doğum günün kutlu olsun, dostum. İyi eğlenceler.

Seni çok seviyorum arkadaşım ve burada seni kutlamak için tam bir günümüz var. Dünyada çok az insan senin kadar harika. En iyi arkadaşın olmaktan mutluyum. Doğum günün kutlu olsun, en iyi arkadaşım.

Sana en iyi arkadaşım diyorum çünkü sen tanıdığım en iyi insansın. Güneş sana gülümseyecek ve gökler seni kutsayacak. Seni seviyorum canım. Güzel bir doğum günü geçir.

Dostuna Doğum Günü Mesajı

Seni kendimden uzaklaştırmaya devam etsem bile orada olduğun için teşekkür ederim. Hiçbir şey söylemesem bile, anladığın için sana minnettarım. Kendimi sevmediğimde bile kalbim senin sevgini takdir ediyor.

Sen dünyanın en iyisisin. Bunun benim dünyam için ne kadar önemli olduğunu anlamıyorsun. İşleri yapma şeklini seviyorum. Aklıma bir ışık ve dünyaya bir yıldız olduğun için teşekkür ederim. Doğum günün kutlu olsun.

Sadece bugün doğum günün olduğu için değil, aynı zamanda harika bir kalbin olduğu için hayattaki güzel şeyleri hak ediyorsun. Hayatında daha harika anların kilidini açacak mutlu bir doğum günü diliyorum.

Dünyadaki en iyi arkadaşıma, hayatında en iyisini diliyorum. İşler planladığınız gibi olmayabilir ama bugün yaptığınız dileklerin asla gerçekleşmeden gitmeyeceğine söz veriyorum. Seni sonsuza kadar seviyorum dostum.

Biz sadece birlikte mükemmeliz ve doğum gününüzde sadece harika bir yeni yaşınız olmasını değil, aynı zamanda harika bir arkadaşlığınızı da diliyorum.

Doğum günü kutlamaları arkadaşlar ve sevdiklerinizle paylaşılmak içindir. Bu özel günü dünyadaki hiçbir şey için kaçırmam çünkü sen benim için çok özelsin. Arkadaşım olduğun günden beri hayat bana daha anlamlı geldi. En iyi arkadaşından mutlu yıllar.

Her zaman benim için hayatın en değerli hediyelerinden biri olduğunu hatırla ve seni her zaman seviyorum. Doğum günün kutlu olsun.

Sevgi, mutluluk, başarı ve iyilik dolu bir doğum günü dilerim. Bu doğum günü, yaşadığın sürece hayatında çok mutlu anlar getirsin. Sonsuza kadar en iyi arkadaşım olarak kalacaksın. Doğum günün kutlu olsun en iyi arkadaşım.

En ihtiyacım olduğu anda kıvılcımı sen getirdin. Benim eğlenceli yanımı getirdin çünkü senin içinde sıkışmış bir sürü eğlence var. Harika olduğunu söylediğimde bana inan. Hayat seninle dünyadaki herkesten çok daha güzel. Mutlu Yıllar arkadaşım.

Hayatımdaki harika şeyleri saydığımda, seni iki kez sayıyorum çünkü hayatıma çok şey kattın. Seninle sıkıcı bir an yok. Ruhumu canlandırdığın için teşekkür ederim. Dünyanın en çekici insanının doğum günü kutlu olsun.

Bazen hayatta, tüm endişelerimizi ve sıkıntılarımızı unutmamıza yardımcı olacak harika bir çılgın arkadaşa ihtiyaç duyarız. Hepinizin bir çılgınlık gölgesi olduğunu eklememe gerek var mı? Her şekilde harikasın ve seni seviyorum. Doğum günün kutlu olsun en iyi arkadaşım.

Şu ana kadar hiç pişman olmadım çünkü gözyaşlarından çok gülücüklerimiz oldu. Bugün gülüp eğlendiğimiz bir gün. Doğum günün kutlu olsun.

Hep birilerinin hayatıma gireceğini ve her şeyi tersine çevireceğini söylüyorlar. İhtiyacım olanın sen olduğunu bilmeden bir mucize bekliyordum. Geldiğimiz noktaya dönüp baktığımda, senin hayatım için bir mucize olduğundan hiç bu kadar emin olmamıştım.

Her zaman bir arkadaştan daha fazlasını yaptın. Dünyam bulutluyken bana güneşi gösterdin ve minnettarım. Harika bir doğum günü geçir.

Sen kalbimin, bedenimin ve ruhumun kabul ettiği bir kişisin. Sen güzel bir ruha sahip güzel bir insansın. En iyi arkadaşın olmaktan onur duyuyorum. Doğum günün kutlu olsun.

Sen hayatıma sıradan bir şekilde girdin. Ömür boyu arkadaşım olacağını hiç bilmiyordum. Sen bir arkadaşsın, ender bulunan bir mücevhersin ve sonsuza kadar saklamaya değer harika bir insansın. Doğum günün kutlu olsun.

Altın kalpli bir insansın. Sevgi dolu harika bir gün olsun. Yanında olmayabilirim ama bu sana olan dileklerimi azaltmıyor. İyi ki doğdun canım.

Mesafe, gözlerinin içine bakmama ve sana yürekten mutlu bir doğum günü dilememe izin vermeyebilir, ama yine de sana dileklerimi ileteceğim. Harika bir ruhunuz var ve hikayenizin bir parçası olduğum için mutluyum. Doğum günün kutlu olsun.

Seni bir kardeş gibi sevmeye başladım çünkü kendimizden çok birbirimiz için yanyanaydık. Sen bir kamyon altından daha değerli bir arkadaşsın. İyi ki doğdun canım.

Fırtınadan sonra güneşin parlamasını diliyorum ve ne olursa olsun, bana ihtiyacın olduğunda her zaman senin için burada olacağımı asla unutma.

Hayatın sunduğu en iyi şeyleri hak ediyorsun. Eşi benzeri olmayan bir arkadaş, seni dünyadaki hiçbir şeye değişmem.

Dün beklediğin yarın olmayabilir ama hayat olduğu sürece yarın bitmez. En iyisi henüz gelmediği için hayatı dolu dolu yaşa. Doğum günün kutlu olsun.

Her şey sana mantıklı gelmeyebilir ama sonsuza kadar benim en iyi arkadaşım olduğunu asla unutma. Anlaşmazlıklar ve kavgalar bizi ayırmayacak çünkü birlikte daha iyiyiz. Bugün bol bol gülümse ve o gülümsemenin yüzünüzden asla gitmesine izin verme.

Kalbim için ne kadar değerli olduğunu kimse bilmiyor ve umurumda değil. Her günü yaşamaya değer kıldın ve sana ne kadar teşekkür etsem azdır. Mutlu Yıllar sevgilim.

Bir sonraki hayatımda başka bir en iyi arkadaşımı seçme şansım olursa, benim en iyi seçimim olacağını biliyorsun. Sen girdiğinden beri hayatım anlam kazandı. Kalbimde hiçbir şey senin yerini alamaz ve hiçbir şey olmayacak. Mutlu bir doğum günü dilerim.

Zor günlerle yüzleşmekten korkmuyorum çünkü bunu tek başıma yapmayacağım. Sen en iyi arkadaş şeklinde bir meleksin. Hareketlerim seni her zaman memnun etmeyebilir ama seni seviyorum. Önümüzdeki 365 gün içinde sana daha iyi bir arkadaş olacağıma söz veriyorum. Doğum günün kutlu olsun.

Sana en iyi arkadaşım dediğimde, hayatımdaki tüm arkadaşlarımın üstündesin demek istiyorum. Kalbimin yanında ve iyi haberimi ilk duyan sensin. En özel gününüzü kutlar, her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim.

İnanmana gerek yok, tek yapman gereken hiçbir şeyin seninle karşılaştırılamayacağını görmek. Hayat bize ihtiyacımız olan her şeyi vermemiş olabilir, ama biliyorum ki hayat seninle en iyi arkadaş olarak daha iyi.

En iyi arkadaşıma, bugün senin doğum günün ve sana uzun ömür, refah, sağlık, başarı ve mutluluk diliyorum. Bana verdiğin saf dostluk için minnettarım. Bugün mutluluğunu paylaşıyorum çünkü sen benim canımsın. Sen Özelsin. Unutulmaz bir doğum günün kutlu olsun, en iyi arkadaşım.

Sevgili en iyi arkadaşım, bugün senin günün ve benim için ne kadar harika olduğunu sana söylemek için bu fırsatı kullanmak istiyorum. Benim için sadece en iyisini isteyen harika bir arkadaş olduğun için teşekkür ederim. Kalbime getirdiğin sevinci sana ödeyemem ama tüm gizli dualarının gerçekleşmesini dilerim. Doğum günün kutlu olsun.

Birbirimizi uzun zamandır tanıyoruz. Birlikte çocukken kumlarda oynadığımız zamanları hatırlıyorum. Artık bugün benden daha yaşlısın ve bu günü seninle kutlamak için buradayım. Seni seviyorum canım. Yeni yaşın kutlu olsun.

