Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin encümen toplantısında, son kullanma tarihi geçen ürün satışı yapan marketlere kesilen toplam 34 bin 884 TL ceza onaylandı.

Şubat ayının ikinci encümen toplantısında, Zabıta Daire Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü’nün denetimleri sırasında son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edilen marketler için kesilen 17 ayrı şubeye 17 ceza onaya sunuldu. Market şubelerine Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden kesilen idari yaptırım cezaları onaylandı. Son kullanma tarihi geçmiş ürünler için düzenlenen 34 bin 884 TL ceza encümenden geçti.

Encümende ayrıca bir inşaat firmasına, kaldırım üzerindeki ağaçlara zarar verdiği gerekçesiyle Kabahatler Kanununun 32. maddesince idari yaptırım cezası olarak 2 bin 52 TL ceza kesildi. Büyükşehir Encümen toplantısında vatandaşın sağlığını bozacak ve huzurunu kaçıracak olaylara karşı tedbir alınması doğrultusunda her türlü yaptırımın uygulanacağı ve denetimlerin devam edeceğine dikkat çekildi.