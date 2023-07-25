Endüstriyel yemek sektörü, sürekli yükselen fiyatlar sebebiyle maliyetlerini yönetmekte zorlanıyor. BUYSAD Başkanı Coşkun Dönmez, son dönemdeki aşırı maliyet artışları sonrasında yeniden eskalasyon sistemine düşündüklerini, ancak tağşiş ürünler ile fiyat rekabeti yapan merdiven altı zihniyetine sahip işletmelerin piyasaya düşük fiyatlı menüler sunarak, sektöre zarar verdiklerini söyledi.

Gıdada küresel çapta yaşanan aşırı fiyatlara ilave olarak Türkiye’de son dönemdeki vergi artışları, asgari ücret zammı ve dövizdeki aşırı artış sonrasında çıkmaza giren Endüstriyel yemek sektörü, 3 aylık anlaşmaları bırakarak yeniden eskalasyon yani maliyete göre fiyat belirleme sistemine geri döndürüyor. Bursa Yemek Sanayicileri Derneği (BUYSAD) Başkanı Coşkun Dönmez, yazılı bir açıklama yaparak hizmet alan işletmeler için hayati öneme sahip uyarılarda bulundu.

Başkan Dönmez, tüm dünyada kuraklık ve savaş kaynaklı ciddi bir gıda krizi yaşandığını belirterek bundan çok etkilenenlerin başında da endüstriyel yemek sektörünün geldiğini belirtti. Eskiden yıllık bazda yaptıkları anlaşmaları 3 aya çektiklerini ancak son gelişmeler sonrasında bunu da yapamayacaklarını vurgulayan Dönmez, “Bir yıl önce yaşanan olumsuzluklar sebebiyle eskalasyon sistemin geçmiştik. Piyasa biraz rahatlamayınca 3 aylık anlaşmalara geri dönmüştük. Ancak bu yıl haziran ayı sonunda yapılan anlaşmalar son döviz kurları ile sürdürülmesi imkansız hale geldi. Bu yüzden yeniden ‘Eskalasyon Sistemine’ dönmek zorunda kalacağız” dedi.

Tağşiş uyarısı

Coşkun Dönmez maliyet artışlarına piyasaya ’imkânsız’ dedirtecek fiyatlarla satış yapan merdiven altı zihniyetine sahip işletmelerin ise insan sağlığını tehdit ettikleri uyarısı yaptı. Sektör olarak bu kadar sorunun arasında bir de bu zihniyetteki işletmelilerin yol açtığı haksız rekabetle de mücadele ettiklerini ifade eden Dönmez, “Gıda ciddi konudur, asla şakası olmaz. Gıda fiyatları, enerji ve işçilik giderleri, ambalaj fiyatları ortadayken birileri piyasanın çok altında yemek veriyorsa ne yediğinize dikkat edin. Aldığınız yemeği bir laboratuvarda analiz ettirin. Tağşiş, hammadde ile yapılan yemekler çok ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği gibi ölümcül sonuçlar da doğurabilir” dedi.

Başkan Dönmez sözlerini şöyle sürdürdü:

“Türkiye’nin her yeri için söylüyorum. Bu işi layıkıyla yapan, yapmaya çalışanlar ve hiç yapamayanlar var. Maalesef işletmeler hizmet değil fiyat odaklı konuya yaklaşıyor. Bu devam ederse sorunun üstesinden gelemeyiz. Bazen bir köşe başı lokantası çıkıp uluslararası firmaya hizmet verebiliyor. Bu sözüm yanlış anlaşılmasın lütfen. Tabii ki, işini her zaman layıkıyla yapan tüm meslektaşlarımızın yanında olmak bizim gibi STK’ların temel görevidir. Fakat şunu da unutmayalım, endüstriyel yemek sektöründen hizmet alan kurumların ancak gıda zehirlenmesi olduğunda gıda güvenliği aklına geliyor. Hâlbuki bunu baştan düşünüp bu şekilde bir kıyaslama yapılması gerekiyor. Çoğu zaman rekabetin ölçütü aynı olmuyor. Bu konudaki önerim; müşterilerimizin tesisleşmesini tamamlamış, hijyen ve sanitasyon kurallarına uyan ve bunları akredite kuruluşlarca belgelendirmiş, üretim denetim ve hizmet kadroları güçlü, önce insan ve şartsız müşteri memnuniyeti odaklı işletmeleri tercih etmeleridir. Fiyatı da bu kriterleri yerine getiren işletmelerle kıyaslamasıdır.”