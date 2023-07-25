Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bakan Koca, ilaç fiyatlarındaki artışın kur güncellemesi olduğunu belirterek, normalde yılda bir kez yapılan kur güncellemesinin son iki yıldır yerli üreticinin korunması ve ilaç temininin sorunsuz sağlanması için 6 ayda bir yapıldığını açıkladı. Bu kapsamda, ocakta avro kurunun Türk Lirası karşılığının 10.75 olarak güncellendiğini ve şu an itibarıyla ise 14.1 olarak güncellendiğini ifade etti. Sağlık Bakanı, ilaç alımlarında artık euro kurunu 14.1 Türk Lirası olarak kabul edileceğini bildirdi. Ancak, ekonomideki durum nedeniyle avro kurunun reel sektörde 30'larda olduğunu da belirtti.

Bakan Koca, Hepatit A aşısı ile ilgili iddiaların doğru olmadığını söyledi ve stoklarında 200 bin adet Hepatit A aşısı bulunduğunu açıkladı. Ayrıca, 400 bin adet aşının daha depolarına gireceğini ve bu şekilde aşı sıkıntısı yaşanmayacağını vurguladı. Ayrıca, üç aşının yerlileştirilmesi için teknoloji transferi yapılacağını belirtti. Bu üç aşının Su çiçeği, kuduz ve Hepatit A olduğunu dile getiren Bakan Koca, bu sürecin son aşamaya geldiğini ve stoklarda yeterli miktarda aşının bulunduğu sürece herhangi bir sorunun olmayacağını belirtti.