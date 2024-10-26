Türkiye’nin önde gelen elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketlerinden Enerjisa Enerji’nin Uzun Dönem Genç Yetenek Programı ‘ITalent’, genç yetenekleri enerji ve teknoloji dünyasıyla buluşturarak kariyerlerine güçlü bir başlangıç yapmalarını sağlıyor. Program, 2024 yılında 4 bin 500’den fazla başvuru aldı.

İnsan ve teknolojiyi merkeze alarak daha sürdürülebilir ve akıllı bir geleceğe katkı sunmak için projeler üreten Enerjisa Enerji, enerji ve teknoloji dünyasının geleceğini şekillendiren projeleriyle genç yetenekleri yeni fırsatlarla buluşturuyor. 2022 yılında hayata geçirdiği ITalent Uzun Dönem Genç Yetenek Programı, dijital yetenekleri enerji sektörüne kazandırmayı hedeflerken, gençleri kurumsal dünyayla tanıştırıyor ve teknoloji dünyasına hazırlıyor. Bilgi Teknolojileri (IT) alanında kariyer yapmayı hedefleyen genç profesyonellerin iş hayatına adaptasyonunu kolaylaştırmayı ve teknoloji sektöründe kadın çalışanlar için fırsat eşitliğini desteklemeyi amaçlayan Program, 2024 yılı itibarıyla 3. nesil katılımcılarıyla devam ediyor.

Yapılan açıklamaya göre, 2024 yılına kadar ITalent programına toplamda 53 genç yetenek katılırken, bu katılımcıların 22’sini kadınlar oluşturdu. Program, enerji sektöründe dijital yeteneklere kapı açarken, özellikle kadınların teknoloji alanındaki temsiliyetini artırmayı hedefliyor. Bugüne kadar mezun olan katılımcılardan 6’sı kadın olmak üzere toplamda 10 ITalent mezunu, Enerjisa Enerji’de IT’deki farklı departmanlarda istihdam edildi. Program, kariyer fırsatları ve yetenek geliştirme imkanları sayesinde her yıl daha fazla ilgi çekiyor. 2024 yılında ise 4 bin 500’den fazla başvuru alan program, gençlerin kariyerlerine iyi bir başlangıç yapmak için büyük bir ilgi odağı haline geldiğini gösteriyor.

Genç yeteneklere kapsamlı eğitim ve mentorluk

ITalent Programı, katılımcılarına teknik bilgi ve becerilerin yanı sıra liderlik, proje yönetimi, problem çözme gibi alanlarda da kendilerini geliştirmelerine destek oluyor. Katılımcılar, Enerjisa’nın deneyimli IT ekipleriyle birlikte çalışarak gerçek projeler üzerinde deneyim kazanırken, aynı zamanda sektörel gelişmeleri de yakından takip ediyor. Ayrıca, program kapsamında katılımcılara özel eğitimler ve mentorluk desteği sağlanarak gençlerin geleceğin teknoloji dünyasına ITalent ile adım atması sağlanıyor.

Kadınlara fırsat eşitliği ve kariyer imkanları

Kadınların teknoloji sektöründe daha fazla yer almasını destekleyen ITalent Programı, cinsiyet eşitliği konusunda öncü bir rol üstleniyor. Program boyunca katılımcıların sadece teknik yeterlilikleri değil, aynı zamanda iş hayatındaki liderlik yetkinlikleri de geliştiriliyor. Enerjisa Enerji, kadın çalışanları desteklemek ve onların kariyer yolculuklarına katkı sağlama kadına ITalent gibi özel programlarla toplumsal cinsiyet eşitliğine de katkıda bulunmayı sürdürüyor.

“Teknoloji dünyasına yön veren yetenekleri kazandırıyoruz”

Enerji sektörünün dijital dönüşümüne önemli katkılarda bulunduklarını ifade eden Enerjisa Enerji Bilgi Teknolojileri ve Dijital İş Yönetimi Bölüm Başkanı Mehmet Fırat, “ITalent Programı ile genç yetenekleri sadece iş dünyasına hazırlamakla kalmıyor, aynı zamanda dijital dönüşüm yolculuğumuzda bizimle birlikte ilerlemeleri için onlara kariyer fırsatları sunarak güçlendiriyoruz. Bu program, gençlerin teknolojiye olan ilgisini ve enerjisini, sektörde yenilikçi çözümler üretme gücüne dönüştürmemize büyük katkı sağlıyor. Ayrıca, kadınların programdaki giderek artan temsili, fırsat eşitliği konusunda attığımız adımların bir göstergesi olup, bizi daha da motive ediyor. Bu tür programlarla hem cinsiyet eşitliğine katkıda bulunmaktan hem de teknoloji dünyasına yön veren yetenekleri kazanmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bu süreçte şirketimizdeki kariyer imkanları, genç profesyonellerin sektörümüzde kalıcı başarılara imza atmalarını destekliyor ve geleceğin liderlerini yetiştirmemize olanak tanıyor” dedi.