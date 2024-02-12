Daha önce kamu ve özel sektör iş birliği ile birçok Güneş Enerjisi Santrali (GES) projesini hayata geçiren Enerjisa Enerji, şimdi ise bir belediyenin sahip olduğu arazi üzerine kurulu önde gelen GES projelerinden biri olma unvanını taşıyacak projeyi Eyüpsultan Belediyesi ile birlikte hayata geçirdi. Toplamda 10 bin 244 güneş panelinin kullanıldığı santral ile 2 bin 198 hanenin yıllık elektrik tüketimine eş enerji üretimi sağlanacak.

Elektrik dağıtım, perakende satış ve müşteri çözümleri şirketi Enerjisa Enerji, 2018 yılından bu yana İşimin Enerjisi çatısı altında yenilenebilir enerji uygulamalarını hayata geçiriyor. Enerji verimliliği uygulamaları, yeşil enerji sertifikasyonu, gibi ürünleri de barındıran İşimin Enerjisi’nin öne çıkan GES çözümü için bu kez Eyüpsultan Belediyesi ile bir araya gelindi. 5,6 MWp kurulu gücü ile bir belediyenin sahip olduğu en büyük arazi üzerine kurulu GES yatırımlarından biri olacak projenin yıllık 6.594 MWh mertebesinde enerji üretmesi öngörülüyor. Ayrıca bu proje ile bir yıl içerisinde yaklaşık 4 bin 274 ton karbon salımı da engellenmiş ve böylece doğanın korunmasına katkıda bulunulmuş olacak.

İstanbul’un da kurulu gücü en büyük arazi GES projelerinden biri olacak olan bu projede 10 bin 244 adet güneş paneli kullanılırken, öngörülen enerji üretimi 2 bin 198 hanenin yıllık tüketimine eşdeğer olacak. Böylelikle ülkemizin geçtiğimiz yıl imzaladığı Paris İklim Anlaşması’ndaki sürdürülebilirlik hedeflerine de katkı sunulmuş olacak.

“Türkiye’nin enerji dönüşümündeki başarısına destek olmanın gururunu yaşıyoruz”

GES projesinin kurulduğu arazide gerçekleştirilen açılışa Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile Enerjisa Enerji’nin üst düzey yöneticileri katıldı.

Enerjisa Enerji CEO’su ve Enerjisa Müşteri Çözümleri A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı Murat Pınar, “İşimin Enerjisi çatısı altında projeler geliştirmeye ve yenilenebilir enerji yatırımları yapmaya başladığımız ilk günden bu yana hem Türkiye’de hem de dünyada muazzam bir dönüşüm gerçekleşti. Uluslararası Enerji Ajansı verilerine göre Türkiye yenilenebilir enerjide kurulu güç bakımından Avrupa’da 5’inci ve dünyada 12’nci sırada yer alıyor. Biz Enerjisa olarak sektöre örnek olacak bu projeleri hayata geçirerek Türkiye’nin enerji dönüşümündeki başarısına doğrudan destek vermenin sorumluluğunu taşıdığımızı gösteriyoruz. Ne umut verici ki 2023’te ilk kez güneş enerjisi yatırımları petrol kadar önem kazandı. Talep temiz enerjiden oldukça bu makas açılacak ve herkes için daha iyi bir gelecek adına önemli bir aşama kaydedilmiş olacak. Bu kapsamda bizim gibi yenilenebilir enerjiye inanan, geleceği burada gören ve İstanbul’un en büyük arazi GES projelerinden birini hayata geçirmemizi sağlayan Eyüpsultan Belediyesi’ne ve katkıları için de GBB Enerji A.Ş.’ye teşekkür ediyorum. Projede emeği geçen herkesi kutlarım” dedi.

Verilen bilgiye göre; ’Daha verimli çözümler, herkes için daha iyi bir gelecek’ mottosuyla çalışmalarını sürdüren Enerjisa Enerji, kamu ve özel sektörde geliştirdiği projeleriyle uçtan uca çözümler sunarak müşterilerinin enerji maliyetlerinden tasarruf ederken bir yandan da karbon emisyonlarını azaltarak sürdürülebilirlik hedeflerine katkıda bulunmalarını sağlıyor.