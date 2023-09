Herhangi bir atardamar kolunun bir anda tıkanması durumunda kan gitmeyen bölgedeki dokuların iş göremez hale gelmesidir. Enfarktüs damar içerisinde çeşitli nedenlerden dolayı meydana gelen tıkanmalar sonucunda oluşan bir durumdur. Bu tıkanmalara, kan pıhtılaşması, yağ tabakalarının ya da kireçlenmiş yerlerin üzerindeki pıhtılaşmalar neden olmaktadır. Oldukça az rastlanır bir durum olsa dahi, emboli sonucunda da gelişen tıkanmalar meydana gelebilir. Emboli vücudun herhangi bir yerinde olan pıhtı ya da hava kabarcığı gibi cisimlerin damara gelip orayı tıkaması durumudur. Enfarktüs hastalığının birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu çeşitler, kalp enfarktüsü, akciğer enfarktüsü, böbrek ve dalak enfarktüsü olmak üzere 4 çeşidi bulunmaktadır.

Kalp Enfarktüsü

Koroner tıkanması olarak da bilinen bu hastalık miyokard enfarktüsüdür. Koroner adı verilen damarlardan birinin tıkanması sonucunda ortay çıkan bir durumdur. Koroner damalar kalbi besleyen oldukça önemli damarlardır. Bu nedenle bu damarların tıkanması durumu kalp kasına iletilmeyen kan ve beraberinde gelen doku kaybı demektir. Kan iletilmemesi durumunda işlevsizlik meydana gelecektir. Yan dallar sayesinde kansız kalan kısım beslenir ve tıkanıklık yeniden açılabilirler ölümcül olabilecek tehlikeli sonuçların büyük kısmı önlenmiş olur. En çok kadınlarda meydana gelen bu hastalığın çeşitli belirtileri vardır. Mide üzerinde göğüs bölgesinde görülen şiddetli ağrılar, soğuk terleme, oluşan morluklar, şoka girme, dolaşım bozuklukları kalp enfarktüsü belirtileri arasında yer almaktadır.

Böbrek Enfarktüsü

Böbrek atardamarlarından herhangi birinin çeşitli nedenlerden dolayı tıkanması durumunda ortaya çıkan bir durumdur. Böbrek enfarktüsü daha çok emboli nedeniyle ortay çıkan bir hastalıktır. Ancak bu hastalık tromboz tıkanmalar nedeniyle de kişilerde baş gösterebilmektedir. Hastalık birden başlar ve şiddetli ağrılar meydana gelir. Bu ağrılar oldukça kıvrandırıcı ve günlerce süren etkileri olan ağrılardır. İdrarda gözle görülü bir şekilde azalmalar ve hatta hiç gelmeme durumu söz konusu olabilir. Bu gibi tıkanmaların meydana gelmesi oldukça tehlike durumlara yol açabilmektedir. Böbrek enfarktüsü tedavisi meydana gelen tıkanmalara göre değişmektedir. Büyük bir bölgeyi tutan tıkanmalar en tehlikeli tıkanmalar olarak bilinmektedir.

Akciğer Enfarktüsü

Genel olarak emboli nedeniyle oluşan tıkanmalar nedeniyle meydana gelebilir. Yani vücudun farklı kısımlarından meydana gelen yabancı cisimlerin akciğer bölgesinde tıkanmalara yol açmasıdır. Çoğunlukla ameliyatlar sırasında oluşan pıhtıların neden olduğu bir durumdur. Bu tıkanmalar oldukça tehlikeli olabilmektedir. Akciğer enfarktüsü belirtileri arasında aniden meydana gelen şiddetli ağrılar, solunum yetmezliği, öksürük ve ateş yükselmesi yer almaktadır. Enfarktüs tıkanmalar kimi zamanlarda açılmaktadır. Kimi zamanlarda ise tıkanmaların meydana getirdiği doku kaybı nedeniyle o bölgede yara izleri oluşturmaktadır. Tedavi sürecinde ağrı ve şokla savaşılarak hastanın bedenine giren oksijen arttırılır ve pıhtılaşma önleyici ilaçlar kullanılmaktadır. Hastalar bu gibi durumlarda kesinlikle dinlenmeli, yorucu hiçbir aktivite de bulunmamalıdır.

Dalak Enfarktüsü

Bu hastalık da trombozdan daha çok emboli nedeni ile meydana gelen bir hastalık çeşididir. Genel olarak vakalar teşhis edilemez ve tedavi yapılamaz. En çok görülen belirtiler dalak bölgesinde bir anda gelişen ağrı ve o bölgede oluşan hassasiyettir. Titremeler meydana gelir ve ateş ortaya çıkar. Tedavi süreci enfarktüs tıkanma sebebine göre değişmektedir. Hiçbir durumda tedavinin etki etmediği görüldüğünde gerekirse dalak çıkarılmaktadır. Ancak genellikle tanı koymak oldukça zor olduğundan dolayı, özel bir tedavi yapılmadan geçilme olasılığı yüksektir. Bu durum belirtilerin şiddetine göre değişmektedir.

Enfarktüs Tedavi Yöntemleri

Tedavi yöntemleri enfarktüs oluşumunun gösterdiği bölgeye ve meydana gelen tıkanma nedenlerine göre değişim göstermektedir. Genel olarak her çeşidinde hastalar dinlenme sürecine sokulmaktadır. Pıhtılaşma ile oluşan durumlarda pıhtılaşmayı önleyici ilaçlar kullanılmaktadır.

Ateş yükselmesi, solunum darlığı, tansiyon düşmesi gibi durumlara karşı önleyici tedaviler uygulamaktadır. Enfarktüslü hastaların birçoğu iyileşme göstermektedir. Hastalara tedavi süreci içerisinde bol oksijen verilmektedir. Dolaşım sıkıntıları meydana geldiğinde gerekirse kan takviyesi yapılmaktadır. Genel olarak hazır plazmalar ve serumlar hastalara verilmektedir. Tedavi süreci hastaların durumuna göre değişiklik göstermektedir.

İstirahat dönemleri genel olarak 5-6 haftalık sürçeler olmaktadır. Tedavi sürecinde hastalar her an oluşabilecek durumlara karşı tedbir olmak amaçlı doktorlar tarafından gözlemlenmektedir. Her türlü çıkabilecek yeni durum karşısında hazırlıklı olmak, önlem açısından oldukça önemlidir. Bu süreç içerisinde hastalar beslenmeleri oldukça önem vermeli hafif yiyeceklere ağırlık vermelidirler.