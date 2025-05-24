Bakan Işıkhan, “Engelleri Birlikte Aşıyoruz!” mesajıyla duyurduğu paylaşımında, engelli vatandaşlar için düzenlenen Sanal İstihdam Fuarı'nın başarıyla tamamlandığını ifade etti.

Işıkhan, geçtiğimiz günlerde kullanıma sunulan EngelsizİŞKUR platformuyla birlikte engelli bireylerin hibe başvurularını daha kolay yapabildiğini ve iş ilanlarına daha hızlı ulaşabildiğini belirtti. EngelsizİŞKUR platformuna engelsiz.iskur.gov.tr adresi üzerinden erişilebiliyor.

“Unutma, çalışma hayatının her noktasında İŞKUR yanında!” diyerek açıklamasını sonlandıran Bakan Işıkhan, engelli bireylerin istihdamına yönelik hizmetlerin artarak devam edeceğini vurguladı.