Bursa’da 2 milyon 388 bin 995 seçmen oy kullanmak için okul önlerinde yoğunluk oluşturdu. Evinden sedye ile alınan hasta, yatalak ve yürüyemeyenler ambulans, liftli ve binek araçlarla bakım hizmetlilerinin koordinesinde oyunu kullanmak için okullara taşındı.

Bursa’da 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri için saat 08.00 itibarıyla oy verme işlemleri başladı. Seçmenler sabahın erken saatlerinde sandık başına giderken, vatandaşlık görevlerini yerine getirmek isteyen hasta, yatalak ve yürüyemeyenlere de evde bakım hizmetlerine başvurdu. Bursa Büyükşehir Belediyesi, hasta ve engelli seçmenlerin oylarını rahat şeklide kullanabilmesi için ücretsiz ulaşım desteğinden 133 kişi, ambulans, binek ve liftli engelli aracı okullara götürülmek üzere evlerinden alındı. Yatalak hasta olan Rezak Özer’de (76) oy kullanmak için belediye ekiplerinden yardım istedi. Osmangazi ilçesi Elmasbahçeler Mahallesi Orta Sokak’taki evinden alınan Özer, ambulansla Elmasbahçeler Ortaokulu’na getirildi. Oy kullanacağı sınıfa sedye ile çıkarılan Özer, görevlilerin yardımı ile oyunu kullandı. Yardım eden görevlilere teşekkür eden Özer, oyunu kullandıktan sonra ambulansla evine bırakıldı.

Bursa’nın Nilüfer ilçesi Beşevler Mahallesinde oturan Nurullah Deniz (37) ise geçirdiği kaza sebebiyle kısa süre yürüyemiyordu. Kendisine yardım eden ekiple birlikte Öğretmen Mehmet Aras İlkokuluna gelen Deniz, tüm imkanlar seferber edilecek oyunu kullandı. Deniz, "Devletimizden ve Büyükşehir Belediyesinden böyle bir hizmet sunduğu için Allah razı olsun. Başvuru yaptım. Başvuru sonucunda seçim günü bana yardımcı olup beni oy kullanmaya getirdiler. Rabbim bir daha sağlam bir şekilde oyumu kullanmayı nasip eder" dedi.