Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) engelsiz yaz kurslarında öğrenciler geçmişte kullanılan çiçek baskı tekniklerini öğrenme fırsatı buldu.

SGM engelsiz yaz kursları dopdolu etkinliklerle öğrencilere eşsiz deneyimler sunmaya devam ediyor. Büyük bir özenle planlanan engelsiz yaz kursları, özel çocukları tarihle ve çevre bilinciyle buluşturan bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Öğrenciler, doğal dengeyi koruma fikrini benimseyerek çevreye duyarlı bir yaşam tarzına dikkat çekmek amacıyla ekolojik çiçek baskısı uygulamasını deneyimledi. Bu özel etkinlikte, öğrenciler geçmişte kullanılan çiçek baskı tekniklerini öğrenme fırsatı buldu. Kimyasal boyalardan uzak durarak, doğal malzemelerle gerçekleştirilen etkinlikte hem ekolojik hassasiyet vurgulandı hem de tarihi el sanatları gün yüzüne çıktı. Eski dönemlerde kullanılan baskı yöntemleriyle, öğrenciler ve veliler bir araya gelerek kendi çantalarına çiçek ve motifler uygulandı. Katılımcılar, çiçeklerin ve tarihi motiflerin renkli dünyasına dalarken, aynı zamanda doğanın değerine ve korunmasına yönelik farkındalık kazandı. Öğrencilerin keyifli ve eğlenceli vakit geçirdiği etkinlik, aynı zamanda öğrenmenin neşeli bir birleşimini ortaya koydu. Özel çocukların ve ailelerinin bir araya geldiği, unutulmaz bir deneyim sunan buluşma renkli görüntülerle sona erdi.