Yapımcılığını ve yönetmenliğini Engin Altan Düzyatan’ın üstlendiği, dünyada plastik ve mikroplastik kirliliğinin yol açtığı sorunları konu eden “Sen De Fark Et” belgeselinin Türkiye lansmanı gerçekleşti.

Yönetmenliğini Engin Altan Düzyatan’ın üstlendiği, dünyada plastik ve mikroplastik kirliliğinin yol açtığı sorunları konu eden “Sen De Fark Et” belgeselinin Türkiye lansmanı gerçekleşti. SKD Türkiye iş birliğinde hayata geçirilen, SOCAR Türkiye’nin ana sponsorluğunu üstlendiği projede, DenizBank da destekçi olarak yer aldı. Çekimleri 6 farklı ülkede gerçekleşen “Sen De Fark Et” belgeseli üç bölümden oluşuyor ve toplam 90 dakika sürüyor.

Dünyadaki doğal kaynakları kirleten plastik atık ve mikroplastik tehlikesine dikkat çekmeyi hedefleyen oyuncu ve çevre gönüllüsü Engin Altan Düzyatan’ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği “Sen De Fark Et” belgeseli, geçtiğimiz Aralık ayında, Dubai’de gerçekleşen iklim değişikliği zirvesi COP28’deki lansmanının ardından, bu kez Türkiye’deki izleyicilerle buluştu. Çekimleri Tayland, Malezya, Filipinler, Japonya, İngiltere ve Türkiye’de gerçekleştirilen ve yapımı yaklaşık 4 yıl süren “Sen De Fark Et” belgeselinin ilk gösterimi, yapıldı.

3 bölümden oluşan ve toplam 90 dakika süren belgesel, altı farklı ülkede plastik atıkların yolculuğunu ve çevreye etkilerini takip ederek, plastik atık tehlikesi konusunda kitlesel farkındalık oluşturmayı hedefliyor. Toplumda sürdürülebilir uygulamaların benimsenmesine ve plastik atık kirliliğinin azaltılmasına katkıda bulunmayı amaçlayan “Sen De Fark Et” belgeseli, “Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür” ilkesiyle daha temiz bir geleceğe doğru adım atılması gerektiğini vurguluyor.

Basından, sivil toplum kuruluşlarından ve iş dünyasından temsilcilerin davetli olarak katıldığı Sen De Fark Et belgeselinin gösteriminde, Engin Altan Düzyatan’ın yanı sıra İş Dünyası ve Sürdürülebilir Kalkınma Derneği (SKD Türkiye) Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO’su Hakan Ateş konuşma gerçekleştirdi.

“Plastiğe tüm dünyada artan bir talep var ve plastik uzun süre daha hayatımızda olmaya devam edecek”

Petrokimya hammaddesi üreten bir şirket olarak küresel düzeyde yaşadığımız çevre sorunları ile ilgili çok daha hassas, sorumluluk sahibi ve farkındalığı yüksek bir organizasyon olduklarını vurgulayan, SOCAR Türkiye CEO’su Elchin Ibadov, “Plastiğe tüm dünyada artan bir talep var ve plastik uzun süre daha hayatımızda olmaya devam edecek. Talebin artışına paralel olarak plastiğin verimli kullanımını, bilinçli tüketimini ve kimyasal geri dönüşümünü destekliyoruz. Bu desteğin bir boyutu; plastiğin yeniden kazanımına ilişkin Avrupa Birliği (AB), üniversiteler ve TÜBİTAK gibi kuruluşlarla iş birliği yaparak Ar-Ge merkezimizde geliştirdiğimiz projeler. Desteğin diğer boyutu da toplumun atık yönetimi konusunda bilinçlendirilmesi. İşte bu nedenle bugün burada lansmanını gerçekleştirdiğimiz ‘Sen De Fark Et’ (You Better Notice) belgeseline sponsor olduk. Dünyada plastik ve mikroplastik kirliliğine dikkat çeken ve “Azalt, Yeniden Kullan, Geri Dönüştür” ilkesiyle daha temiz bir geleceğe doğru adım atılmasının önemini vurgulayan belgeseli ana sponsor olarak desteklemekten mutluluk duyuyoruz” ifadelerini kullandı.

“30 yıldan az zaman içinde, okyanuslarda balıktan çok plastiğe rastlanacağı tahmin ediliyor”

DenizBank Finansal Hizmetler Grubu CEO’su Hakan Ateş ise “Plastik kirliliği, neden olduğu çevresel tahribat ve ekosistem üzerinde oluşturduğu tehditle, iklim krizini tetikleyen önemli bir gündem maddesi. Bugün denizler, eşi benzeri görülmemiş bir plastik istilası altında. Her yıl okyanuslara atılan tonlarca plastik atık, besin zinciri aracılığıyla soframıza kadar geliyor. 30 yıldan az zaman içinde, okyanuslarda balıktan çok plastiğe rastlanacağı tahmin ediliyor. DenizBank olarak, iklim değişikliğiyle mücadelede finans sektörünün yüklendiği sorumluluğun farkındayız. Bu farkındalıkla, çiftçilerimizin üretimlerine devam etmelerini, kadınlarımızın ekonomiye katılımının artırılmasını, doğal kaynakların korunmasını, düşük karbonlu ve sürdürülebilir ekonomiye geçişi bütün kaynaklarımızla destekliyoruz. Plastik kirliliği gibi gezegenimizin geleceği için yaşamsal öneme sahip bir konuya dikkat çeken “Sen de Fark Et” belgeselini desteklemekten de büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

“Belgesel sürdürebilirlik oluşturma açısından çok önemli”

Projeye iş ortağı oldukları için memnun olduklarını belirten SKD Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı Ebru Dildar Edin, “SKD Türkiye olarak bu projeye dahil olmamızdaki en önemli amacımız, küresel bir sorun olan plastik kirliliğinin dünyamıza verdiği zarara dikkat çekerek toplumda farkındalık oluşturmak. Dünya Bankası verilerine göre, yılda üretilen yaklaşık 350 milyon ton plastiğin yüzde 70’i düzenli depolama sahalarına gidiyor ya da yakılıyor, sadece yüzde 10’u geri dönüştürülüyor ve geri kalan yüzde 20’si ise çevreye karışıyor. Dünyada her yıl çevreye karışan plastik miktarının büyüklüğü Türkiye’deki otomobillerin ağırlığının üç katına eşit bir büyüklük. Belgesel tüm bu gerçeklere dair izleyenleri bilgilendirirken, bireylerden başlayarak, iş dünyasının, kamunun, bilim insanlarının birleşerek bu sorunla mücadele etmesi gerektiği mesajını güçlü bir şekilde vurguluyor. Belgeselin toplumun geniş kesimlerini sürdürülebilirlik çabalarına dahil etme ve farkındalık oluşturma açısından çok önemli bir rolü olacağına inanıyoruz” dedi.

Belgeseli yapmaktan dolayı çok mutlu olduğunu vurgulayan Oyuncu Engin Altan Düzyatan, “Bugün burada sizlerin önüne çıkıyoruz. Daha büyük kitlelere ulaşmak için elimizden geleni yapacağız. Ufakta olsa hem farkındalık oluşturmaya hem de sürdürebilirlik adında adım atmaya çalışıyoruz. Belgeselimiz umarım örnek olur ve plastik atık konusunda daha dikkatli olmamızı sağlar” diye konuştu.