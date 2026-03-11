Eczacıbaşı Spor Kulübü, spor okulları kapsamında yürüttüğü Eczacıbaşı Geleceğe Smaç Kampüsleri için 2026-2027 sezonu erken kayıt dönemini başlattı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü, genç sporcuların gelişimini destekleme vizyonu doğrultusunda hayata geçirilen ve Türkiye genelinde 10 ilde ve 24 kampüste faaliyet gösteren Geleceğe Smaç Kampüsleri için 2026-2027 sezonu erken kayıt dönemini başlattığını duyurdu.

İstanbul'da ana merkez Kartal kampüs olmak üzere Ataşehir, Beykoz, Kemerburgaz, Koşuyolu, Maltepe, Şerifali ve Florya kampüslerinde gerçekleştiren Geleceğe Smaç erken kayıt dönemleri; ayrıca Adana, Ankara, Eskişehir, İzmir, Kocaeli, Mersin, Bodrum ve Tekirdağ kampüslerinde de başladı.

1 ila 31 Mart tarihleri arasında geçerli olacak erken kayıt kampanyasıyla voleybol eğitimi almak isteyen genç yetenekler avantajlı koşullarla yeni sezon için yerlerini ayırtabilecek.