Olay, merkez Yıldırım ilçesi Vakıf Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 36 yaşındaki İsmail M., dedikodular nedeniyle cinnet geçirdi. Cinnet geçiren adam, önce ablasının eşi olan eniştesi Yavuz Yılmaz’ı (56) sokak ortasında 8 el ateş ederek öldürdü. Ardından eve giden şüpheli, eşi Canan M.’yi (27) de aynı silahla öldürdü.

Silah sesleri üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, şüpheli İsmail M.’yi evinin çatısında silahıyla birlikte yakaladı.

“NAMUS MESELESİ, DOSYA NAMUS MESELESİ”

Yakalanan şüpheli, ifadesi alınmak üzere Yıldırım İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürüldü. Burada İsmail M., gazetecilere, “Namus meselesi, dosya namus meselesi.” dedi.

Şüphelinin işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.